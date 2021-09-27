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【移民英國】貨車司機人手短缺　英國發5000個臨時工作簽證

英國 13:44 2021/09/27

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【移民英國】貨車司機人手短缺　英國發5000個臨時工作簽證

受到脫歐及新冠肺炎疫情衝擊，英國出現嚴重的勞工短缺，大型貨車司機嚴重不足，令多家油站被逼關閉。為應對供應鏈中斷危機，英國政府宣布，將發出10500個約為期3個月的臨時工作簽證，當中5000個為外國大型貨車司機，另外5500個為外國禽業工人。

【人工高過律師建築師！ 英國貨車司機嚴重缺人 企業加薪搶人年收入可逾57萬：按此

英國大型貨車司機人手短缺

英國貨車司機短缺造成燃料及食物供應鏈面臨中斷，部分油站因缺油而關閉。據英國廣播公司（BBC）報道，英國政府將發放共10500約個為期3個月的臨時簽證，當中5000個臨時簽證為外國重型貨車司機，另外5500個為外國禽業工人，允許他們在英國工作至平安夜。

英國物流界商會Logistics UK估計，英國仍需約9萬名大型貨車司機，又指疫情、脫歐、勞動力老化、人工低及惡劣工作環境等因素，都進一步加劇司機人手短缺情況。

除了吸納更多外國工人外，當局亦將推出一系列長期措施，包括增加貨車司機培訓，以及向持有大型貨車駕照的司機發送近100萬封信函，鼓勵他們重返該行業。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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