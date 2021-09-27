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【人民幣定存】最少2.15厘　10大高息6個月人幣定存

收息攻略 11:32 2021/09/27

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人民幣今日（27日）兌每美元中間價報6.4695，較上日下調96點子。上周同樣比較過6個月人民幣定存存息，本周仍然是星展銀行以2.7厘年息膺高息王，本周亦有新行加入搶存戰，即睇邊間存息最吸引！

【信銀inMotion動感銀行開戶優惠 新客首50萬元最高2.5厘息：按此

■6個月人幣定存，邊間最高息？■

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今次比較6個月人民幣存息，並從中找出10大高息定存計劃。由於不少銀行的定存計劃的存息一樣，是次共有15個定存計劃上榜。星展銀行以2.7厘息膺高息王，惟優惠至10月5日止。而南商及招商永隆的存息均為2.65厘，起存額同樣是10萬元人幣，但前者優惠存息至10月21日結束。

另外，信銀國際及集友銀行的存息皆為2.55厘，前者起存額為1萬元人幣，後者則為30萬元人幣。至於富邦銀行的存息亦有2.5厘，起存額為等值30萬港元。

建行亞洲的存息為2.48厘，入場門檻為50萬元人幣；上商的存息為2.45厘，入場費為10萬元人幣。至於富融、交銀香港及工銀亞洲皆為2.4厘息。渣打及天星銀行的存息同為2.3厘；而大眾銀行則為2.15厘。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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