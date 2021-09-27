應該如何選擇自願醫保？

在上期《保險知多啲》中，筆者提及購買自願醫保的好處，以及選購自願醫保的原因。今期我們則從投保人士的角度出發，看看消費者應如何選擇自願醫保計劃。畢竟香港人口老化問題日漸嚴重，加上疫情持續令本港醫療系統承受巨大壓力，巿民對各類醫療保險產品的需求也更加殷切。而「自願醫保計劃」是近年由政府大力推動的一項嶄新醫療政策措施，以規範個人理賠住院的保險產品。消費者可因應自身需要自由參與有關計劃，藉此減輕部份醫療開支，以紓緩本港公共醫療系統的負荷。

無疑，巿場上提供自願醫保計劃的保險公司有如星羅棋布，當中不乏以扣稅優惠及低廉保費作招徠。身為消費者，應該如何選擇最適合自己的自願醫保產品？此外，若消費者本身已購買醫療保險，又應否將其轉為自願醫保？

選擇醫保的幾點考慮

一般而言，消費者在投保前必須先評估自身的醫療保障需要，即醫療保險是否足夠應付未來預期的醫療開支，同時亦不妨預先比較一下不同保險計劃下所提供的保障項目內容。假若消費者本身已購買了醫療保險，就需要計算保障額是否足夠支付各類型手術及住院開支等。萬一發覺保額不足以應付未來醫療開支的增長，就可能需要考慮增加額外醫療保障。

其次，醫保產品雖然種類繁多，但消費者亦不能忽視售後服務的重要性。現時傳統保險中介人的服務質素固然成為投保者參考的重要指標，然而隨著金融科技的普及，亦有愈來愈多消費者會透過不同渠道購買醫保，包括網上平臺、手機應用程式等。消費者在落實選購個別產品時最好先瞭解售後服務及理賠的過程及時間，同時善用消費者的冷靜期以保障自己的利益。

最後，假如消費者本身已購買了傳統醫保，目前正在考慮應否「轉會」自願醫保產品時，不妨先比較一下原有產品與自願醫保的保障範圍與價錢，以至售後服務等因素。畢竟傳統醫保和自願醫保的價錢及保障範圍各有千秋，消費者最好因應自己的經濟能力及實際需要才作最後決定。當然，購買自願醫保可享有稅務優惠，亦是吸引消費者投保的另一重要誘因。

總括而言，自願醫保與傳統醫保各具特色。最重要是消費者在投保前最好先自行貨比三家，同時清楚瞭解每種產品的保障範圍、收費及服務條款等；這樣，才能因應個人需要，選擇最適合自己的醫保產品。