慳油大驚喜　本田首部攻港混能車 Jazz e:HEV

▲ 本田早前一口氣推出3款型號的Jazz，Jazz e:HEV就是首架引入本港的混能Jazz。

本田（Honda）全新第四代的Jazz早前登陸香港，更一口氣同步推出一式3款型號，包括入門版EX、SUV設計的高身Crosstar，以及頂級混能版e:HEV。當中以擁有最齊全配備、最先進性能的Jazz e:HEV最具話題性，亦是香港代理首次引入的Honda Jazz混能車，以慳油作大賣點，平均油耗達35.2km/L，遠勝同門的Crosstar。

▲ 本田早前一口氣推出3款型號的Jazz，Jazz e:HEV就是首架引入本港的混能Jazz。

▲ 駕駛艙設計簡約，搭配兩幅式真皮軚環連音響控制。

全新一代的Jazz分別以3個不同型號登場，Jazz EX及Jazz Crosstar性能上基本如出一轍，同樣搭載1.5直4 i-VTEC引擎配CVT無段變速自動波箱，馬力達121匹、扭力就有145牛頓米。

但兩者外形上就明顯不同，Jazz Crosstar大玩高身SUV設計，車頂設有行李架，帶幾分可愛趣致；而Jazz EX則走平實路綫，各有擁躉。

▲ 減去Jazz Crosstar的厚身防刮包圍，換上銀色電鍍飾邊，添幾分型格味道。

全新動感混能系統

至於屬3個型號中最頂級的Jazz e:HEV，顧名思義無論是性能或配置上，都是最齊全先進。Jazz e:HEV是香港代理首款引入的本田混能車，搭載本田全新設計的獨家Sport Hybrid i-MMD（Intelligent Multi Mode Drive）動感混能系統。

▲ 波棍是真皮設計，其餘控制鍵或按鈕亦簡單易用。

有別於傳統的Hybrid系統，這副i-MMD是由一副1.5公升Atkinson循環汽油引擎、雙電動摩打、新一代鋰離子電池及e-CVT自動波箱所組成，最大馬力輸出為109匹，峰值扭力達253牛頓米。

▲ 用上與車身同色的鬼面罩，但不及Jazz Crosstar般突出，左右霧燈設計更連成一綫。

兩個電動摩打分別是作發電及驅動用途，Sport Hybrid i-MMD系統會按實時需要，智能切換至不同動力模式。包括靜止起步及慢速行駛時的純電EV模式、一般駕駛、加速或上坡時常用的混合動力模式、高速巡航時的引擎模式，以及減速或下坡時用到的充電再生模式。

▲ 配備標準16吋鋁合金車軨，10幅式設計是Jazz e:HEV獨有。

控制感強輕鬆易駕

試以Jazz e:HEV走一轉九龍區，在一般市區或有燈位的道路行駛，基本上平均時速低於80km/h左右，e:HEV都是以電驅動。在純電mode下，踩油起步爽快直接，但又沒有電動車那種「一踩直」、難以駕馭的感覺。煞車感亦夠柔軟，循序漸進，踩brake力度與表現完全在掌握之內，而且波箱加設了「B」的落斜拖波Braking模式，落斜時毋須踩腳掣亦會自動減速，非常方便。

▲ 換上全新A柱設計，令擋風玻璃變得更開揚，視野更廣闊。

▲ 座位選用皮革及纖維物料製成，比Jazz Crosstar及EX更高級。

而在加速上，整體感覺是愈行愈順暢。車廂隔音亦做得不錯，就算到達80km/h以上高速時，以引擎行駛，路噪亦不明顯。避震方面則不過不失，前座座椅包覆感較強，顛簸感會較輕，但後排設計稍為簡單，經過崎嶇凹凸路面或過坑時跳動感就頗大。

▲ 後座座位可隨心水摺疊，讓車尾箱容量高達1,203公升。

慳油表現出色

至於Jazz e:HEV的最強賣點--慳油方面，表現的確出色。雖然大部分時間是以純電行駛，但同步會有能源回收作充電用途，令綜合耗油量低至35.2km/L，遠比師兄弟Jazz Crosstar及EV的17.2km/L慳近一半，性價比甚高。

▲ 儀錶板換上數碼化，跳字式的車速顯示簡潔清晰，惟日光太猛時偶爾會出現反光。

Jazz e:HEV亦配備了Jazz Crosstar及EV欠奉的本田智能安全系統Honda SENSING，而且是標準配備。透過加大了的全景廣角擋風玻璃，提升了例如前方碰撞預防警示系統（CMBS）、主動巡航（ACC）、車道維持輔助（LKAS）及道路偏離抑制系統（RDM）等多項主動式設備，令駕駛更安全。

▲ 9吋多媒體輕觸式顯示屏，可連上Apple CarPlay。

車身外形及內櫳方面，基本上與Jazz Crosstar及EX大同小異，同樣有全新的幼身A柱設計，令擋風玻璃視野更開揚。儀錶板換上數碼化，中控台亦配置了9吋多媒體輕觸式液晶體顯示屏。

最大改動可算是將Jazz Crosstar的纖維座椅改為皮革及纖維製，電動門摺鏡更改為自動可摺式，並新增多個USB插頭。而且車價僅23萬，以慳油及方便的家庭車來評價的話，絕對是稱職。

▲ 比Jazz Crosstar多了兩個USB充電插頭 ，設於後座。

規格表

售價：$229,880

車型：5門5座位混能車

引擎：1,498cc 4氣缸i-VTEC引擎+ AC同步電摩打

馬力：98ps/5,600至6,400rpm（馬達109ps/3,500至8,000rpm）

扭力：127Nm/4,500至5,000rpm（253Nm/0至3,000rpm）

驅動：e-CVT自動波箱，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／扭力桿（後）

制動：透氣碟（前）／實碟（後）

車身長X闊X高：4,045 X 1,695 X 1,535mm

前／後軸輪距：2,530mm

車重：1,211kg

平均耗油量：35.2km/L

查詢：合群汽車（2380 2231）