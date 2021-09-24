  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SoFi HK 10月起收平台費　買美股邊間券商收費最平？

個人增值 18:28 2021/09/24

分享：

以美股交易零佣金、無平台費作招徠的SoFi HK宣布將於10月起向用戶收取30元平台費，如果想買美股，邊間券商收費最平？能源轉型基金表現大比併，邊隻1年回報高達63%？信銀inMotion又有新客優惠啦，活期存款享高達2.5厘息！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【美股戶口】SoFi HK 10月起月收30元平台費　仲有邊間券商美股交易零佣金？

以美股交易零佣金、無平台費作招徠的SoFi HK宣布將於10月起向用戶收取30元平台費，如果想買美股，邊間券商收費最平？

2. 【ESG】發展再生能源大勢所趨　能源轉型基金1年回報高達63%

能源轉型基金表現大比併，邊隻1年回報高達63%？

3. 【存息優惠】信銀inMotion動感銀行開戶優惠　新客首50萬元最高2.5厘息

信銀inMotion又有新客優惠啦，活期存款享高達2.5厘息！

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

欄名 : 今日理財筆記

最新專欄文章 更多

今日理財筆記 - 點搵最佳收息股？　即睇3個方法
2021/09/23
點搵最佳收息股？　即睇3個方法
今日理財筆記 - 中秋節打卡賞月可以去邊？即睇精選好去處
2021/09/21
中秋節打卡賞月可以去邊？即睇精選好去處
今日理財筆記 - 港股急跌　部署反向ETF有咩選擇？
2021/09/20
港股急跌　部署反向ETF有咩選擇？
今日理財筆記 - 「契媽」旗下ETF連日沽Tesla　唔通佢都唔睇好？
2021/09/17
「契媽」旗下ETF連日沽Tesla　唔通佢都唔睇好？
今日理財筆記 - 中年夫婦擁近800萬資產　點樣平衡子女教育及退休兩方面需要？
2021/09/16
中年夫婦擁近800萬資產　點樣平衡子女教育及退休兩方面需要？
美股 活期存款 基金

上一篇文章

【職場你點睇】後生同事愛用港式英文拼音　網民睇到想死：係唔識英文定點？

下一篇文章

【美股戶口】SoFi HK 10月起月收30元平台費　仲有邊間券商美股交易零佣金？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家　龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇）
【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家　龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇）
【譚仔上市】港人1年食3000萬碗米綫！　三哥譚仔每分店日賺$37,000
【譚仔上市】港人1年食3000萬碗米綫！　三哥譚仔每分店日賺$37,000
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月24日）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月24日）
【職場機遇】友邦香港年內增聘250職位
【職場機遇】友邦香港年內增聘250職位
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋