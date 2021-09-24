SoFi HK 10月起收平台費　買美股邊間券商收費最平？

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1. 【美股戶口】SoFi HK 10月起月收30元平台費 仲有邊間券商美股交易零佣金？

以美股交易零佣金、無平台費作招徠的SoFi HK宣布將於10月起向用戶收取30元平台費，如果想買美股，邊間券商收費最平？

2. 【ESG】發展再生能源大勢所趨 能源轉型基金1年回報高達63%

能源轉型基金表現大比併，邊隻1年回報高達63%？

3. 【存息優惠】信銀inMotion動感銀行開戶優惠 新客首50萬元最高2.5厘息

信銀inMotion又有新客優惠啦，活期存款享高達2.5厘息！

撰文：hket小編

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