【理財個案】已故父親留下千萬遺產　如何善用財富傳承儲蓄　將心意再延續？

▲ 【理財個案】已故父親留下千萬遺產 如何善用財富傳承儲蓄 將心意留給下一代？

讀者張先生今年33歲，已婚，和妻子都是從事醫療化驗的專業人士，育有一對4歲的孖女，移民英國的念頭一日比一日強烈。雖然未能立刻下定決心移民，但已開始為此作出部署，把已故父親留給他的一個物業出售了，現時手上有一筆約1,200多萬的現金放在銀行，希望尋求一些建議，希望好好地運用這筆錢。

憂財富傳承儲蓄似提早分身家



張先生的一些保險公司的理財顧問朋友提意他，把這筆資金安排於一些有財富傳承作用的儲蓄計劃之內。這是一個很好的提議，張先生也十分同意，而且不論保單持有人於世界任何一個角落，都不會影響計劃的有效性。但是，張先生立刻遇到一些問題。首先，這些有承傳功能的儲蓄計劃，一般都是一對一的傳承。意思是，財富只可以由一名上一代傳給一名下一代，例如，爺爺一個人，把財富傳給一名孫子，不能同時傳給兩名或多名孫子。

張先生現時有一對孖女，而他夫妻兩人極度喜歡小朋友，也有計劃在英國安定下來，很大機會會再生一個弟弟給兩位小公主，所以要把這筆資金分成多少份財富傳承的儲蓄計劃呢？兩份還是3份呢？若果分開3份，萬一生下孖生弟弟，便不夠分了。張先生覺得很難作出決定。同時，也不喜歡這樣的安排，因為好像提早分身家似的，給他的感覺很不舒服，十分反感。

保單富彈性 可分拆轉給指定人

筆者聽畢張先生陳述他的故事後，明白到一個重點。不是這些財富傳承的理財工具不適合張先生，而是欠缺一個彈性。故此，筆者提醒張先生，其實市場上有一種很特別的財富傳承功能的儲蓄計劃，值得張先生去考慮。這計劃的特別之處，是可以讓保單持有人不限次數地把部分或全部退保價值，於任何時間拆為任何數目的新保單，再把這些分拆出來的新保單轉給指定的人，作為分拆後的新保單之保單受保人及持有人。這樣便給了張先生一個彈性。

若果張先生最後不打算分給兒女，而自己用了這筆財產，便乾脆退保把錢拿去用就是了。若干年後，若果他真的決定把爸爸的這份愛承傳給他的兒女，那個時間才決定分拆多少份給兒女們，同時亦可決定分拆給每位兒女所得之比例。

甚至張先生他日到了退休年齡，可把保單分拆多份，自己保留一份，其餘的給子女們。自己保留的那一份再轉為年金，那便可以把爺爺的心意發揮到致善，可以照顧爸爸的兒子同時亦承傳給孫兒們。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：財富傳承儲蓄 勝在夠晒彈性】

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