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【職場調查】全球每年近200萬人死於工作相關疾病　工時長為主因之一

個人增值 15:00 2021/09/26

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世界衞生組織（WHO）與國際勞工組織（ILO）發表聯合報告稱，每年全球有近200萬人死於與工作相關的疾病，工時長是主要原因之一。

研究考慮了19種職業危害因素，大多數與工作相關的死亡，皆由呼吸系統和心血管疾病引起，非傳染性疾病導致了81%的死亡。當中最大的死因，是慢性阻塞性肺病、中風和缺血性心臟病。

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世衞：工時長是主要原因之一

長時間工作，也就是每周工作55小時以上，亦是主要的死亡因素，於2016年造成約75萬人死亡。此外，暴露於工作場所的空氣污染、哮喘原、致癌物質和噪音亦是重要原因，於2016年造成約45萬人死亡。研究還指出，東南亞和西太平洋地區、男性及54歲以上人士的死亡人數，高得不成比例。

不過，2016至2000年期間，與工作相關的死亡人數減少了14%，反映工作場所的環境有所改善。然而，與長時間工作相關的心臟病和中風死亡人數，分別增加了41%和19%，反映心理方面的職業傷害有上升趨勢。

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遙距工作或增加工時

世界衞生組織總幹事譚德塞表示：「這麼多人因工作而死亡，令人震驚。」他指，這份報告為各國的企業敲響了警鐘，認為僱主應承諾提供全面的職業安全和衞生服務，改善及保護工人的健康和安全。

世衞技術官員Frank Pega則指出，報告並未包括與氣候變化相關，以及新冠肺炎等傳染病的死亡原因在內。但世衞曾經警告，新冠疫情助長了工時增加的趨勢，譚德塞曾於今年5月警告，遙距工作「經常模糊了家庭與工作的界限」。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：全球每年近200萬人 死於工作相關疾病

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欄名 : 職場百科

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