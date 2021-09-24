低價置業轉手賺2成　黃祥興：後悔升得不夠就放（立即收看）

有追開電視台連續劇的，相信都會有留意着電視台以香港海關為題材的重頭劇《把關者們》，黃祥興也有擔當一角。法籍演員黃祥興2005年因參加香港先生入行，一直在法國居住已超過20年的他，住慣大屋，生活自由。17年前決定到香港發展的他，回流時撞着本港樓市低迷時期，當時他發現香港樓價不太貴，碰巧他又要找地方居住，於是便誤打誤撞購入了一個單位。初來埗到的黃祥興，當時對於本港樓市未有太多想法，以300多萬購入一個單位，但在2年後轉手兼成功獲利20%，令他開啟投資樓市之路。

如果有早知我就買多五十層樓！

鍾情二手樓 後悔置業太少

「我因為要找地方住，所以就購入了一個單位，短短一年升20%！」黃祥興當時也感相當驚訝，但初次在港購入單位約2年便已獲利，令他非常興奮。從細單位換做大單位，其後他照辦煮碗，住了2年後又放盤，樓盤又再度升值。兩次置業都令他獲利，不過他直言後悔：「個時升得少少，我升得不夠就放了，當時也不知道樓價會一直上升，如果有早知我就買多五十層樓！」

黃祥興一家五口現時居住於紅磡一個大型屋苑、實用面積約1,400呎的相連單位。鍾情二手樓的他認為，二手單位比一手樓划算，因為單位面積普遍較大及較實用，對於像他一家五口的家庭來說是個較好選擇。不過近年黃祥興已經沒有沾手樓市：「現時（樓價）實在太高，就算之前置業有賺，但都追不回現時樓價。」

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結束經營多年法國餐廳 轉做凍肉生意

黃祥興有混血兒的外貌、能操一口流利法語，亦擅長烹調法國料理。10年前，他索性開設法國餐廳，以地道法國菜作招徠，將平民法國菜推薦給港人，不少明星藝人都是他的捧場客。不過去年年頭，黃祥興網上宣布結束經營了8年的法國餐廳，計劃將重心放在幕前工作和家庭上。但熱愛烹飪的他始終離不開做飲食生意，轉移至網上平台發展牛扒凍肉生意。

做網購不用像餐廳一樣困身，而且投資額不大，不出一會兒，黃祥興已把凍肉生意回本。「我投資了很少數目，3個雪櫃而已，3個中大型雪櫃已經可以開始運作生意，所以賺回雪櫃的價錢已經回本。」

疫情下轉行做網購生意，比做實體店有更少壓力，黃祥興的凍肉生意亦沒有受太大影響。身邊朋友多了時間留在家中煮飯，會經常向他購入凍肉食材，反令他的新生意有突破。他希望未來可以將網購凍肉生意發展成得更大：「現時這個是小型生意，只是在倉庫中放幾個雪櫃，這個生意可以發展成更大的生意，不過因為暫時未能出國，所以就先維持小規模經營。」

記者：嚴熹曼

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