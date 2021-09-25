【理財Star Talk】林芊妤靠瑜伽走出低谷　推自家瑜伽服品牌不足半年回本

現年31歲的瑜伽女王林芊妤（Coffee），自從離開無綫後，轉型成為註冊瑜伽導師，勤於拍片教瑜伽分享修身心得，人氣大增，如今個人頻道已累積破百萬訂閱，成為香港最成功的YouTuber之一。



視瑜伽為終身事業



不管有多忙，Coffee都會抽時間做瑜伽，曾靠瑜伽走出低谷的她，表示將其視為終身事業。「由我離開電視台成為瑜伽導師後，心態已經不一樣。以前我得知有擔任女主角的機會，興奮得數個晚上睡不着，但我發覺現在比較享受成為一個導師，因為以前大部分時間都在等待，但現時有權決定生活的每一分鐘。」



去年，她又多了一重身份，榮升老闆娘，斥約6位數字推出自家瑜伽服品牌Coffee Sweat，甫開賣即瞬間售完，反應非常熱烈。她透露開業不足半年便已回本，對於首次創業來說成績相當亮眼。「有人曾經私訊跟我說，因為我的瑜伽片幫助她成功減了20多磅，所以她希望回報我而支持我的品牌。我當下很感動，但盡量希望大家不要將兩者掛鈎，我不想別人誤以為我強迫大家消費。即使有否買我的瑜伽服，也可以繼續做瑜伽！」

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重視孩子體能發展



Coffee與老公屬於開放型家長，相比起學業成績，更主張鍛練兒子的體能，皆因她認為香港地少人多，普遍港童均未能獲得足夠的體能訓練，所以她經常帶孩子接觸大自然，進行各種戶外活動，如行山、游泳、跑步等。「以一個兩歲多的小朋友，兒子的體力算不錯，他可以跟我們一起去行山，全程都不用我們抱，靠自己走幾千級樓梯。所以有時候，我們不要看輕小朋友，他們的潛能是無窮的。」此外，現階段她指給孩子報讀興趣班並非必要，因她相信即使帶孩子到樓下公園，也能達到提升體能、靈活性及放電的效果。



對於小孩的管教，她表示跟老公的理念一致，甚少出現分歧。在兒子面前，兩夫妻亦無分好人、醜人，因二人早已達成共識，教仔立場必須統一。「我和老公是一個team，有一些家中的規矩是我們堅決不讓步，表明他必須要遵守。但如果我和老公分配兩邊，小朋友可能為了得到好處，便會開始演戲、說謊，或者選擇靠邊站。」

（節錄）

作者：曾嘉善

責任編輯：李越樺

【原文：百萬瑜伽女王 林芊妤樂做黐身媽媽】

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