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【好去處】銅鑼灣如心酒店「榴槤薈萃」下午茶　兩位用外賣自取528元

精明消費 10:00 2021/09/26

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銅鑼灣如心酒店Corner 18早前推出外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（528元／兩位用，最少1天前預訂），酒店糕餅主廚林啓謙師傅選用被譽為「熱帶水果之王」的D24榴槤，肉質豐厚呈金黃色，口感軟糯，味道濃重卻甜而不膩，灑上抹茶粉，其回甘的味道與榴槤的香濃完美配合。

賣相精緻的榴槤慕絲蛋糕，就加上金箔作點綴，榴槤蓉於口中四溢，散發陣陣馥郁芳香。擁有鮮艷藍色的榴槤蝶豆花意式奶凍，以蝶豆花做材料，配合濃厚果肉製成的果蓉，帶來雙重口感。軟滑鬆軟的榴槤竹炭蛋卷，榴槤餡分量十足，果香濃郁。

【九龍東如心酒店twist餐廳全新登場 4道菜午市套餐每位$208起：按此

還有下午茶少不了的新鮮烘焙原味鬆餅，配以傳統奶油忌廉，及以馬來西亞天然樹上完熟貓山王D197榴槤肉做的果蓉，齒頰留香。

    點擊圖片放大

酒店西餐行政總廚瞿淼師傅就為鹹點注入創意的元素，包括24個月伊比利亞火腿配D197貓山王，火腿的鹹香與濃厚的榴槤果肉互相輝映，每一口都充滿驚喜。其他小食還有煙三文魚碎蛋三文治、蟹肉芒果多士、意大利火腿車打芝士卷等等，十分豐富。

電話：3553 2667、WhatsApp 5668 8215

若想知更多香港好去處，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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