【美股戶口】SoFi HK 10月起月收30元平台費　仲有邊間券商美股交易零佣金？

▲ 【美股戶口】SoFi HK 10月起月收30元平台費 仲有邊個券商美股交易零佣金？

以美股交易零佣金、無平台費作招徠的SoFi HK吸引不少散戶開戶，不過，SoFi HK日前就宣布，將於10月起向用戶收取30元平台費，用來支付營運成本及提升會員的投資體驗。消息公布後，引起不少散戶不滿，更有散戶表明將會取消戶口，轉用其他證券商。現時除了SoFi HK以外，還有哪些券商提供美股交易零佣金、唔收平台費？

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美股戶口平台費 普遍最低1美元起

比較本地券商，不少券商均設有交易佣金及平台費，而提供交易零佣金則只有SoFi HK及uSMART盈立證券；至於平台費用方面，普遍收費為每股0.005美元，最低為1美元起，對於持股不多的投資者而言，SoFi HK所設的固定收費則較高。未有收取平台費用的分別有致富證券、耀才及輝立。

至於美國券商方面，第一證券（Firstrade）及德美利證券（TD Ameritrade）則提供交易零佣金及免收平台費，不過投資者需要注意存入或提出資金涉及滙率及收費。

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■美股戶口收費比較■

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責任編輯：李瑩

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