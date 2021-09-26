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【健康增值】仰臥瞓得最好？側睡會影響脊椎？物理治療師：睡姿與睡眠質素無關

個人增值 13:00 2021/09/26

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每個人的睡覺習慣也不同，入睡後睡姿千奇百怪，一覺醒來感到頸梗膊痛及疲累，睡眠質素是否跟睡姿有關係？註冊物理治療師邱啟政（Quentin）稱，其實睡姿因人而異，亦跟睡眠質素沒有必然關係，不過當中也有幾點值得參考。

睡姿沒直接影響

網上有很多資訊，聲稱仰臥睡姿特別好，邱啟政卻稱身體健康的人士甚麼姿勢也沒有太多影響，只要睡覺時自己感覺最自然、最舒服就最好。他補充，對於一些頸椎、脊椎有問題或出現變異的情況，牽引到一些神經綫，導致產生壓力及麻痺感，以及一些肌肉退化的人士，的而且確特定的睡姿會令他們感覺舒服一點。否則的話，身體愈健康的人，基本上仰臥、打側還是趴睡也沒有問題，依照個人喜好及習慣就可以。

古怪睡姿反映習慣

有些人習慣側躺某一邊，身體會覺得比較舒服。原來這種情況源自生活習慣及日常用品擺設造成，如電腦放在右邊、身體長期單邊用力等，都會不自覺地側躺。邱啟政指，側躺這動作會令膊頭受到擠壓，除非肩頸出現不適及痛楚，感覺正常的話，其實問題不大，並不會因為睡覺側躺而受傷的。

又有些情況，睡覺時不自覺把膝蓋彎曲起來，腰下方無法貼平床面，令腰一整晚欠足夠承托，睡醒時難免腰痠背痛，原來通常與坐下時間有關，坐太久令髂腰肌繃緊，就可能要保持這種屈膝姿勢。膝蓋彎曲可有助腰部有更多空間放鬆，減輕背部壓力，但就並非常見的睡眠姿勢。

放鬆不足致繃緊

為何不少都市人即使有足夠睡眠，都仍然感到肌肉疲勞？邱啟政說這代表很多人某程度上都有一些肌肉繃緊、緊張的問題，他都有看過很多病人有這種症狀。尤其現在很多人喜歡健身，睡覺前背部肌肉仍然很緊，張力仍在，可能睡醒也未能完全放鬆。

睡醒後最常見的痛楚就是俗稱「瞓捩頸」的落枕，邱啟政說所有人都有機會落枕，當睡覺肌肉放鬆時牽引到韌帶，經過一晚時間的拉扯，就會感到異常疼痛，尤其在旋轉時最明顯。邱啟政表示，落枕不要強行去扭動頸部，讓其自然恢復痊癒，或者可以暖敷作出紓緩，通常兩至三日後就慢慢改善。

 

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：仰臥睡姿是否最好？ 物理治療師拆解睡眠謬誤（收費文章）】

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