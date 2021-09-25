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【好去處】奧海城設香港體育展　幻視藝術拍照與何詩蓓蘇樺偉打卡

精明消費 10:00 2021/09/25

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香港運動員出戰東京奧運2020屢創佳績，為港人及體育界爭光，即日起至10月3日奧海城設有「志氣凌雲──香港體育紀行展」展覽，重溫香港體壇歷史及輝煌成就。

展覽會分為「歷史長河」及「迎向勝利」兩部分，通過不同時期的照片及文字，呈現香港體育的發展及成就，探索歷年體育健將的足迹；「迎向勝利」聚焦介紹香港回歸後多位傑出運動員及其「金句」。

【TKO Spot擁全港最大空中戶外運動競技場　一家大細踩車打波露營一Take過：按此

香港體育學院借出不少運動員訓練或比賽的裝備作展示，包括「劍神」張家朗在2016年亞洲劍擊錦標賽披掛上陣的花劍電衣、「女飛魚」何詩蓓的訓練裝備、「牛下女車神」李慧詩的彩虹戰衣、劉慕裳於第十三屆亞洲空手道錦標賽奪銀穿過的道袍、前「亞洲車神」黃金寶的單車及輪椅劍擊世界冠軍余翠怡的劍等。

展覽亦設有劍擊互動體驗區，「幻視藝術拍照區」可「親身」與奧運女飛魚何詩蓓及蘇樺偉同場打卡。港隊羽毛球「一哥」伍家朗及東京殘奧銅牌得主陳浩源會於9月26日出席首個「擊拍」見面會，9月25日及10月1至3日亦會邀請多位香港運動員擔任分享會嘉賓。

■「志氣凌雲──香港體育紀行展」展覽■

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志氣凌雲-香港體育紀行展
日期：即日起至10月3日
地址：大角咀海庭道18號奧海城2期地下主題中庭
時間：中午12時至晚上9時
註：羽毛球雙雄擊拍打氣會於9月26日下午1時舉行

 

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉

【原文：奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣 9月26日舉行伍家朗分享會

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欄名 : 消費錦囊

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