【健康增值】姜濤壓力爆煲胃痛突暈倒　中醫教胃痛性質分7種

MIRROR成員姜濤近年成為「人氣王」，工作、精神壓力亦隨之而來。出席活動時更身體不適當場暈倒，令大批粉絲擔心姜濤的身體狀況。事後其經理人指姜濤因胃痛突然腳軟暈倒，其實除了飲食與生活習慣的因素之外，中醫指情緒變化對腸胃道健康也有影響。

胃是主要病變臟腑，常與肝、脾等有密切關係。註冊中醫劉震宇指出，胃痛分為7種性質，分別是寒邪客胃、飲食停滯、肝氣犯胃、肝胃鬱熱、瘀血停滯、胃陰虧虛、脾胃虛寒。而病因主要為外感寒邪，飲食所傷，醫學臨床上最為常見為脾胃虛弱及情志不遂，而多數港人最常見因休息不足、食無定時、工作壓力大、脾胃功能虛弱失調、情志抑鬱而引起。

胃氣阻滯成胃痛

一般而言，生氣、緊張、焦慮等負面情緒與脾胃功能有密切相關，當忙碌緊張、焦急壓力、心情不好就會導致肝氣鬱結。劉醫師表示情志不遂對腸道的影響同樣不可小覷，在中醫的五行學說中，肝屬木，脾胃屬土，情緒與肝氣相關，當「土得木而達」，則會出現脾胃消化功能受損的病理情況。如果心情浮躁激動或抑鬱不暢，會使肝木旺，木旺則剋土，脾胃被剋以致胃氣阻滯，即可引發成胃痛。

他認為，在日常生活中也有方法預防及紓緩胃痛症狀，例如每天規律飲食、進行一些戶外活動、平時應保持心情舒暢、避免緊張焦慮，才能使病情穩定。當感到壓力大、肝氣鬱悶、胃痛不適時，可嘗試以慢慢深呼吸，或穴位按壓作臨時紓緩。

益氣養胃食療

要養胃，在飲食方面，忌攝取生冷冰凍或辛辣的食物飲品，避免經常進食難以消化的食材，建議可多吃高麗菜、山藥、木瓜、南瓜、豬肉等健脾養胃效果的食材，但亦切勿過量。他更推薦一個簡易湯水食譜「木瓜蓮藕養胃湯」，能有效健脾理氣、益氣養胃、清潤美顏。

此外，當症狀發作時，劉醫師建議以拇指按壓手部穴位合谷穴及內關穴約20至30秒，緩解胃痛。合谷穴位於手背第1-2掌骨間，第二掌骨橈側的中點處；內關穴位於前臂掌側，腕橫紋上兩吋，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間，按揉有助消脹氣的作用。

■辨別胃痛特點，胃痛性質分7種■















作者：曾嘉善

責任編輯：周美好

【原文：姜濤胃痛突暈倒 中醫指精神壓力也影響腸胃（收費文章）】

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