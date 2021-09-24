Diseny+ 終於在香港推出！你願意付費收看嗎？

千呼萬喚始終要來，說的是由美國華特迪士尼公司的視像串流娛樂平台Disney+，將於今年十一月十六日正式在香港推出，較區內的台灣及南韓遲了四天，但對香港一眾迪士尼支持者而言，必然是最大的喜訊。

月費低於70港元

雖然公司尚未公佈服務的詳情，但按照目前美國的服務對比，香港用戶將可以不到70港元月費，便可無限次收看迪士尼及旗下品牌如萬威影業、國家地理、彼斯、星球大戰及星空傳媒的影視作品。

不過，雖然不少人認為Disney+必然會備受追捧，特別是迪士尼將會在十月關閉所有在收費電視平台上架的頻道，讓觀眾必須另外訂購Disney+，但問題是迪士尼的內容對觀眾的重要程度，是否能讓他們付費訂閱呢？

市場不少收費娛樂平台

不要忘記，不少用戶也訂購了收費電視、Netflix、Viu以及各式各樣的娛樂平台，在觀眾每天只有24小時的情況下，Disney+是否尚有吸納訂戶的空間呢？

薑餅人以往透過收費電視平台組合來收看迪士尼的內容，當中兒童頻道更是收看率最高的內容。但日後會否額外付費訂購Disney+來滿足孩子呢？ 這個我還沒有決定。

一來收費還沒有公佈，二來以往收費電視平台收看方便直接，輸入頻道號碼便行。但日後若變成以手機app為主導，相關內容全部都是點播形式放送，當中又如何方便地從手機轉至電視屏幕收看，將成為薑餅人或一眾家長會否課金的主要考慮。

收費電視與串流媒體

事實上，收費電視與串流媒體是兩種截然不同的產品，前者針對家庭觀眾，後者則以個人訂戶為主，儘管也提供一個戶口供數名家庭成員登入，但始終在打開電視收看的一環多了一重步驟。因此Disney+在香港能否成功，除了價錢之外也要看看其服務能如何簡便地連接用戶家中的電視。

日前網上有消息指Disney+會夥拍其中一家收費電視平台提供點播服務。若成事的話，相信有助催谷用戶訂購的意欲。

不過，正如薑餅人在文首提及，每個人每天只有24小時，串流媒體要如何爭奪用戶有限的上網時間呢？香港其中一個最大的串流平台myTV SUPER在截至六月底的總客戶人數達950萬戶，但僅較去年同期上升11%，反映高速增長期已過。

Netfllix訂閱增長放緩

迪士尼 公司CEO本周發佈預警，指今季的新訂戶人數增長只有低單位數的百萬戶，遠低於前季逾千萬戶的增長。 Netflix 最新財報預計，今年第二季訂閱數將只增加 100 萬，比去年同期少 9 成。

各大串流平台的新客減少，明顯是因為各地均致力回復正常的經濟活動，令用戶留在家中無聊的時間大幅減少所致。因此，串流媒體要繼續爭取用戶保留服務，只能透過獨家的內容吸引客戶。

用戶時間有限 搶用戶需滿足用戶

迪士尼本身是內容生產商，每年上畫的多部電影都足以讓Disney+吸納新客戶。而公司也預告目前正在上映、香港影帝梁朝偉有份參與的《尚氣》也會在Disney+在香港開台時上架。

至於其他平台，myTV SUPER繼續擔任TVB的先頭部隊，優先播放個別劇集。至於Netflix則主力在日本及韓國等地投資拍劇。這些平台都努力以自家的內容來搶客，至於觀眾們是否埋單，就要看各位是否真的有這麼多空閒時間了。