▲ 【ESG】發展再生能源大勢所趨 能源轉型基金1年回報高達63%

為實現碳中和目標，多個國家推出政策加快能源轉型的步伐。在本港，中電 （00002） 最新的《氣候願景2050》，亦承諾2050年底前實現整個價值鏈淨零溫室氣體排放，同時亦訂下2040年淘汰所有燃煤發電資產的目標。發展可再生能源為環球市場的大趨勢，除了投資個股外，投資者亦可以投資主題基金捕捉機遇。

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能源轉型基金長期表現佳

根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，認可的基金有不同的投資主題，包括可持續發展、能源、應對氣候變化及水資源等。以能源轉型為投資主題的基金，其1年回報亦相當可觀，當中以法巴能源轉型基金表現最佳，錄得62.94%的回報。

法巴能源轉型基金主要投資於發展再生能源的公司，截至今年8月31日，其投資組合中主要持股包括從事氫燃料電池系統的設計和製造的普拉格能源（美：PLUG）、美國太陽能公司Sunnova Energy International Inc（美：NOVA），以及美國住宅太陽能公司Sunrun（美：RUN）等其他與再生能源有關的公司。

值得留意的是，4隻能源轉型基金當中，有3隻年初至今均錄得正回報，而只有法巴能源轉型基金的年初至今表現錄得負數，反映其表現波動性或較其他基金大，投資者所面對的風險亦較高，在作投資決定前必須注意相關風險，並考慮個人風險承受能力。

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■能源轉型基金表現比較■

（根據1年回報表現排列）

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責任編輯：李瑩

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