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【存息優惠】信銀inMotion動感銀行開戶優惠　新客首50萬元最高2.5厘息

收息攻略 17:10 2021/09/24

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近年不少傳統銀行轉攻網上平台，信銀國際2018年推出流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」。為了吸引新客戶使用服務，信銀國際推出多項優惠。現時只要成功開戶並滿足指定條件，新客戶的首50萬存款可享高達2.5厘息。

【半年定存息一覽 存5萬半年袋逾$600息：按此

登記存款活動　新客享額外1.5厘息

持有港元綜合貨幣結單儲蓄戶口的合資格客戶，由即日起至9月29日，登記參與「大富翁存款」活動，已登記儲蓄戶口內的合資格新資金需要在登記期內至少一個工作天達到所需1萬港元要求，可享額外年利率優惠，上限50萬元。

    登記日至10月31日 11月1日至11月30日 12月1日至12月31日
額外年利率 合資格新客戶 1.5% 1.5% 1.5%
合資格現有客戶 0.18% 0.28% 1.38%

滿足簽帳要求　首50萬存款享額外1厘息

由即日起至9月30日，新客戶成功透過inMotion動感銀行申請Motion虛擬信用卡或Motion信用卡及開立港元儲蓄戶口。憑Motion虛擬信用卡／Motion信用卡於簽帳期內每月累積合資格簽帳淨額滿5,000元，於發卡月份起連續12個月內，可享額外1%存款年利率。

換言之，計及「大富翁存款」活動及信用卡簽帳優惠，合資格的新客戶港元儲蓄戶口內首50元萬港元，最高可享2.5厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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