【大灣區】交行拓跨境理財通業務　4特點助灣區發展

隨着中國人民銀行和香港、澳門特區政府在本月10日聯合舉辦「跨境理財通」啟動儀式，「跨境理財通」即將落地。交通銀行抓緊相關機遇，早在2020年開始就已就「跨境理財通」業務進行籌備工作。

【跨境理財通涉更多細節 總額度暫定1,500億人幣：按此】



交行「跨境理財通」業務具有以下幾大特點：



1. 國際化綜合化服務

交行的業務覆蓋主要國際金融中心，在粵港澳大灣區三地均設有分支機搆，網點覆蓋廣，服務能力強，能夠為客戶提供境內外一體化金融服務，具備良好的「跨境理財通」業務開辦基礎。

2. 全牌照財富管理實力

除商業銀行主體業務外，交行還擁有內地理財、基金、信託、租賃、保險、境外證券等全面的「非銀金融牌照」，具備較強的產品篩選專業能力，可為大灣區客戶提供豐富、優質的跨境理財通投資產品。

3. 健全有效的風險管控

交行堅持「穩健、平衡、合規、創新」的經營理念，構建自身鮮明特點的風險管理核心優勢。嚴格根據監管要求，全面確保「跨境理財通」資金的封閉劃匯、閉環管理，確保跨境資金安全、相關交易管控完善。

4. 市場認可的優質服務

另外，交行近年來6次在中銀協千佳、百佳單位評選中位元列行業第一。並通過打造服務品質標桿，建立綫上服務評價體系，推進服務流程優化等舉措，推動客戶服務體驗不斷升級。

交行指，近年高度重視粵港澳大灣區戰略發展，未來將全力打造跨境金融、財富管理服務，滿足灣區居民的跨境財富管理需求，以金融力量協助灣區發展。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料