【5000元消費券】荷里活廣場一連12個周末送大禮　派400萬元商場優惠券

隨着派發第2期電子消費券的日子愈來愈近，各大商場爭相推出消費券優惠。由10月1日起，荷里活廣場推出「繽紛消費賞」消費換領活動，一連12星期共派出總值400萬元優惠券，消費滿1,200元即可換領總值200元優惠券。

【新城市廣場第二期消費券獎賞 最高可獲2,600元購物消費券：按此】

由10月1日至12月27日（逢星期五、六、日及公眾假期），顧客憑即日電子貨幣消費滿1,200元或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值200元優惠券，當中包括3張50元指定商戶購物優惠券及1張50元指定商戶美食優惠券，每張優惠券均可於指定認受商戶使用。每日名額有限，先到先得，換完即止。

出示聖誕樹照片 1小時免費泊車

另外，VIC會員亦有專享優惠，於11月1日至12月31日期間於場內指定食肆、服飾、美容、影音／家庭電器、工藝／家居布置之商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，立即賺取2倍VIC會員積分。在上述推廣期成功登記積分之有效發票，將自動參加11至12月期間之最高消費購物賞，首3名累積最高消費金額（不少於30,000元）之VIC會員，更有機會贏取FANCL現金券5,000元、The Body Shop現金券4,500元或KOSÉ現金券4,000元。

同時，在11至12月期間，顧客只需出示任何聖誕樹的照片，毋須消費，於星期一至四（公眾假期除外）即享1小時免費泊車。

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責任編輯：曹佩鈞

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