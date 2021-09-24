【職場你點睇】後生同事愛用港式英文拼音　網民睇到想死：係唔識英文定點？

香港人總愛中英夾雜地說話，如果是說一句完整英文句子或單字，相信大部分人都會明白，不過近年非常流行「港式英文拼音」，就不是人人都明白。近日有網民於討論區發帖文訴苦，表示有後輩同事愛用港式英文拼音溝通，當要用手機傳訊息談論公事時，每次都要看很久，有時候一大段文字幾乎「睇死我」，直言「其實你係唔識英文定點啊？」。

所謂的「港式英文拼音」，其實是將廣東話的發音以英文拼音形式呈現，有點像改版的粵語拼音但又夾雜純正的英文。例如「ho ah」代表「好啊」、「ngo ho hungry」即「我好肚餓」、「duk mei ah nei？」代表「得未啊你？」。不少年輕新一代都愛用港式英文拼音，不過就並非人人都能明白。

該網民就以問同事吃不吃點心做例子，同事回答「ho ah，me dou ok。」網民即時心想「你ok咪ok，dou想點呢？仲有me會用嚟開頭嘅咩？」抱怨同事的英文文法不對之餘還要加港式拼音，大呻「好難頂！」

■網民呻年輕同事「用港式英文拼音好難頂」事件■

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不少網民都對港式英文拼音很有共鳴，表示自己公司也有些同事經常這樣說，看到他「頭都大埋」，更直言若懂得英文的話也不會這樣說，覺得會用港式英文拼音的人都是「扮晒野」。不過亦有網民反駁表示，港式英文拼音其實與英文無關，很久以前在網上已經有網民會用這種輸入法打中文。而且對方不是在正式文件或對話上使用，覺得並無不妥。

■睇睇網友點回應■

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你又覺得職場上用港式英文拼音有沒有問題呢？

【打工仔放假先去打針！ 係愛定係責任？：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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