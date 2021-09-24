【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家　龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇）

不少打工仔會以為收入微薄，財務自由無望。但只要有明確目標，積極學習投資，打工仔亦有機會改變命運。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成，自小在公屋長大，畢業後於銀行工作由月薪8,000元起步，自知工作收入不足以應付將來生活，遂積極學習投資理財。在實現財務自由之前，他月薪只得1.6萬元，但憑長綫投資，成功滾出千萬資產。對於致富，他又有何心得？

每周花6小時研究股份 實現致富目標

現為致富教練的龔成自言，他自己只是一名普通的80後，經常以個人經歷勉勵他人，是想證明大家都有機會成功累積財富：「我只是一名很普通香港人，公屋長大，會考只得14分，畢業後打銀行工。」由公屋仔變身千萬富翁，龔成從不是靠幸運，而是慿個人毅力，學習投資知識，實現個人目標。他分享，踏入社會後發現個人收入不足以應付將來生活，遂積極學習投資理財。

他由18歲開始投資股市，惟短炒幾乎每次都是損手收場，在接觸價值投資法後，才開始在股市中有所斬獲。為了實現當時訂下5年內累積100萬元的目標，他在工餘時積極閱讀，吸收財經知識，又規定自己每日花1小時閱讀上市公司年報，每周要用6小時研究1隻股份，建立分析公司基本面的能力。他強調，投資要有回報，先要有付出，成功的投資者均會花長時間研究股份，而非只靠別人推薦或市場消息。

長綫投資比亞迪 身家曾貶值8成

由於他曾在銀行及證券內工作，接觸不少散戶，他認為散戶經常輸多贏少的原因是在於他們沒有長遠眼光。他眼見不少散戶在港交所 （00388） 10多元股價時入手，惟升至20元就心急沽出，反映他們未有分析股份的長綫潛力，而影響他們的投資回報。

就他個人而言，他由2008年起開始投資比亞迪 （01211） ，試過股價由12元升至88元，再由88元跌至12元，身家曾貶值8成，但因為看好比亞迪將來的潛力，所仍堅持買入並長綫持有，至今持股市值近千萬元。雖然現時比亞迪已升至200元水平，但他認為比亞迪長遠仍有發展空間，股價有機會繼續上升，待業務發展成熟時，他才會考慮賣出持股。

龔成實現財務自由 公開持股組合

他分享，現時主要持有比亞迪 （01211） 、中生製藥 （01177） 、小米 （01810） 及完美醫療 （01830） ，而實現財務自由，轉為全職投資者後，他有更多時間可發掘潛力股，累積財富的財富愈來愈快。他提醒投資者，如沒有足夠的投資經驗及知識，應避免如他般集中投資，建議同一隻股票不要超過15%，同一行業不要超過30%，應分散投資。

0:05 - 5:25 公屋仔變身千萬富翁 龔成是如何煉成的？ 5:30 - 7:20 龔成如何學習投資？ 7:30 - 11:30 散戶經常輸多贏少 有何原因？ 11:35 - 14:00 持比亞迪13年 身家曾貶值8成 龔成為何堅持未沽？ 14:03 - 15:45 龔成公開投資組合！

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5：00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【龔成講座第一集：如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選：按此】

【龔成講座第二集：想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入：按此】

【龔成講座第三集：如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！：按此】

【龔成講座第四集：瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！：按此】

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