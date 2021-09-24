【儲蓄保險】為子女籌備教育基金　選擇儲蓄保注意事項

為人父母者，為子女殫精竭慮，希望守護他們的未來。香港存款保障委員會進行的《香港人儲蓄「安全感」指標調查》顯示，67%的受訪者有儲蓄習慣，而有儲蓄習慣的家長比例則高達76%；他們每月平均儲蓄近8,600元，超過普遍市民的儲蓄額約22%。

此外，有近半受訪家長表示為子女進行額外儲蓄，目標是為每名子女儲蓄近百萬元，主要用作教育開支，而其中66%家長傾向採用保險儲蓄計劃，以作額外儲蓄。

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問：保險儲蓄計劃為甚麼受歡迎？

答：保險儲蓄計劃近年之所以受歡迎，是因為背後由保險公司的專業投資團隊代為管理，透過跨地域、跨行業、跨周期的多元投資組合，爭取更高潛在回報，藉着投保一份保險儲蓄計劃，便可以享有將資金投放在全球不同的資產類別，既可分散風險，亦可抓緊環球巿場機遇，在門檻「親民」的條件下，令財富在具有優勢的起跑綫上穩步增長；因此，近年成為不少精明家長用作為子女規劃未來的理想方案。

問：要怎樣才能有效使用保險儲蓄計劃，以支持子女的未來發展？

答：儲蓄保險一般會提供保證現金價值，亦會派發非保證的「年終紅利」及「終期紅利」。家長宜及早投保，以享有透過由時間產生的複息效應，即是在每次獲得回報時，把本金與回報一起滾存，就如滾雪球一樣錢生錢，時間愈長，複息效應愈能發揮作用，長遠便能大大提升資金的價值。

另外，近年香港掀起一股創業潮，初創企業數目於6年內上升超過2倍。據2020年香港貿發局經貿研究，香港創業者大多相當年輕且具備高學歷。超過4成創業者為30歲至39歲，近兩成人更只有20歲至29歲。至於教育程度，創業者中9成為大學畢業生，當中近一半人更已取得碩士或博士學位。由此可見，具學歷和年輕是創業的兩大優勢。

為子女籌謀未來時，家長可以留意保險儲蓄計劃的靈活資金安排，以便可選擇將紅利所提供的回報，存放於保單內繼續累積獲利，又或靈活提取使用。例如，將來子女升學時，提取保單部分現金價值用作支付學費和生活費，同時，將餘下的資金繼續滾存累積，讓財富繼續增值；到子女學有所成，又可再套現協助他們創業，以實現子女教育目標以外的其他大計。

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問：外滙成為海外教育成本的未知之數，家長可以有甚麼對策？

答：家長可考慮以子女計劃將來留學地點的貨幣作儲蓄及投資。市面上有些保險儲蓄計劃提供多元保單貨幣選擇，除常見的美元、澳元、加元外，亦提供英鎊及新加坡元等較少有的選擇，讓家長日後可因應需要，靈活轉換保單貨幣。要注意的是於轉換時，宜同時留意滙率的變動，因貨幣滙率會不時受環境因素而有所影響。