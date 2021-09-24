【美股分析】聯儲局最快11月減買債　市場普遍料美股1年升逾5%

美國聯儲局議息會議在香港時間昨日（23日）結束，聯儲局主席鮑威爾指，若美國經濟復甦持續，最快可能今年11月循序漸進縮減買債，且經濟復甦是正向的話，估計2022年中旬完全停止量化寬鬆（QE）是合適。

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惠峰國際董事張玉峰認為，聯儲局議息聲明符合市場預期。以每月量化寬鬆1,200億美元計算，估計11月之後將每月縮減買債200億美元。只要每月縮減不多於200億美元，對市場影響有限。

張玉峰又指，鮑威爾強調縮減買債門檻與加息門檻的標準不同，加息的條件絕對是更為嚴格，而且鮑威爾再次保證，在結束量化寬鬆前，聯儲局絕對不會啟動加息。聯儲局對失業率的關注程度遠超於通脹率，在失業率尚未達到自然失業率之前，預計聯儲局在短期內不會因為高通脹問題而貿然進入加息周期。

料未來12個月美股上漲逾5%

張玉峰覺得，聯儲局今次決定為市場打下強心針，因為縮減買債的預計時間表未有加快，現時距離加息仍有一段長時間，而且預料加息速度緩慢。聯儲局有70%委員認為2023年底會加息0.5至0.75厘，假設由2022年底開始加息，每年只會加息0.25厘。

他引述市場調查指，超過四分之三的受訪者表示，現在是在股市中非常保守的時候。儘管投資者目前對市場持更為謹慎的看法，但他們仍認為未來12個月股市可能會走高。約一半的受訪者表示，標普500指數在未來12個月內將上漲5%以上；44%受訪者表示將基本持平；5%受訪者表示預計明年會下跌。張玉峰亦認同未來12個月美股將上漲5%以上。

責任編輯：鄭樂怡

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