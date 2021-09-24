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研究指出子女的成長發展包括身心、內在和外在的行為，受到父親（爸爸）重大和深遠的影響，父親角色的重要性與母親（媽媽）不遑多讓。
父母與子女關係的建立需要培養，要用心地去建立。感恩兩個兒子身心健康，大兒子學會自己溫習、做家課，生活有規律，減少太太的負擔，小兒子也跟隨哥哥的榜樣。
【僅28%家長與子女談金錢管理 理財教育3大難題：按此】
如果作文課要寫「我的母親」或「我的父親」，相信大多數子女會選擇「我的母親」，可能因為子女一般與母親較為親近，縱使有些母親扮演惡人的角色，還是媽媽好。
做父親的不用妒忌，也不用擔心，因為子女愛母親也會愛自己，只要盡了父親的責任和保持夫妻關係和諧。
父母多說對方好話
最理想是當某一方不在的時候，父母在子女面前多說對方好話，多提另一半對子女的關懷，例如母親可以對孩子說：「當你病了睡着時，爸爸曾經打電話回來關心你。」這樣對家庭和諧很有幫助。
相信沒有父親希望當老師出題目為「我的父親」時，子女不曉得怎樣下筆怎樣形容與父親的關係。
作為父親，我不希望：
所以，我希望做到：
所以當吃飯時候，我盡量多談天說地，多說笑話，減少說教。即使兒子要溫習，準備測驗或考試，未必可以去海灘或郊外玩……無論如何，在有限的時間，太太和我會安排各種活動，也預留我與兒子的親子相處時間。
【爸爸的角色‧之一】
【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財