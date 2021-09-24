研究指出子女的成長發展包括身心、內在和外在的行為，受到父親（爸爸）重大和深遠的影響，父親角色的重要性與母親（媽媽）不遑多讓。

父母與子女關係的建立需要培養，要用心地去建立。感恩兩個兒子身心健康，大兒子學會自己溫習、做家課，生活有規律，減少太太的負擔，小兒子也跟隨哥哥的榜樣。

【僅28%家長與子女談金錢管理 理財教育3大難題：按此】

如果作文課要寫「我的母親」或「我的父親」，相信大多數子女會選擇「我的母親」，可能因為子女一般與母親較為親近，縱使有些母親扮演惡人的角色，還是媽媽好。

做父親的不用妒忌，也不用擔心，因為子女愛母親也會愛自己，只要盡了父親的責任和保持夫妻關係和諧。

父母多說對方好話

最理想是當某一方不在的時候，父母在子女面前多說對方好話，多提另一半對子女的關懷，例如母親可以對孩子說：「當你病了睡着時，爸爸曾經打電話回來關心你。」這樣對家庭和諧很有幫助。

相信沒有父親希望當老師出題目為「我的父親」時，子女不曉得怎樣下筆怎樣形容與父親的關係。

作為父親，我不希望：

1. 兒子對我不了解，話題和見面時間也不多；

2. 功課緊迫把每個人都迫到瘋了，令溝通時間減少，親子生活質素下降；

3. 當兒子不開心／受傷的時候，先要母親，然後工人姐姐，最後才是自己。

所以，我希望做到：

1. 兒子能夠記得和寫出父親和他們做過的事，卻不會奢望他們寫父親如何疼他們；

2. 即使我很少坐在旁邊看兒子做功課或溫習，但會關心、緊貼他們的成長情況；

3. 直接與兒子溝通和從太太方面了解，着緊兒子對我的觀感，例如陪伴夠不夠，是否需要多些回家吃飯等；

4. 兒子感受到父親的關懷，有玩有笑，關係良好，不開心時我是他們第二位的傾訴對象。

所以當吃飯時候，我盡量多談天說地，多說笑話，減少說教。即使兒子要溫習，準備測驗或考試，未必可以去海灘或郊外玩……無論如何，在有限的時間，太太和我會安排各種活動，也預留我與兒子的親子相處時間。

【爸爸的角色‧之一】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。