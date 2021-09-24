【5000元消費券】新城市廣場第二期消費券獎賞　最高可獲2,600元購物消費券

市民即將可以領取第2期消費券，不少商場已瞄準第2期消費券商機，紛紛推出優惠。由10月1日起，市民於新城市廣場消費，最多可獲2,600元購物消費券回贈。另外，用指定支付工具消費，更可獲不同商戶禮券。

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在10月1日至11月30日期間，新城市廣場推出「電子消費券加倍賞」，於場內以合資格電子錢包即日消費滿3,000元，即可獲600元商戶購物消費券；消費滿8,000元可獲800元購物消費券。購物消費券可當現金使用，涵蓋超過110個商戶，如國際時裝、運動服飾、兒童用品、珠寶鐘錶、美容、及戲院等。若消費滿20,000元的顧客更可獲1,200元的禮券，當中包括一田百貨、萬寧現金券。

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儲值支付工具消費優惠

另外，新城市廣場與4個消費券儲值支付工具商合推5項回贈優惠獎賞，有效期至12月31日，透過WeChat Pay HK消費滿300元即可獲20元的商場餐飲現金券；用八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券等。

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責任編輯：曹佩鈞

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