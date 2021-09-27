【消費優惠】海港飲食集團App憑優惠券送一客小籠包　三不館車仔麵荃灣店指定生日者免費食麵

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港飲食集團App：憑優惠券送一客小籠包

由即日起至11月30日，於星期一至五早茶時段（上午8時至11時）到觀塘海港酒家、觀塘真味鮮廚或者海翩滙海港酒家，憑海港飲食集團App內的優惠券，即可免費享用小籠包一客。優惠只限堂食，每枱只限使用一張優惠券。

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iOS系統／android系統

2. 三不館車仔麵荃灣店：指定生日者免費食麵

為慶祝荃灣三不館車仔麵開業2周年，由即日起至9月30日，只要符合指定條件，即可免費食車仔麵。

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出生日期符合以下三項條件之一即獲9折優惠、符合兩項即獲8折優惠、符合三項即全單免費：

出生年份：豬年出生，即1923年、1935年、1947年、1959年、1971年、1983年、1995年、2007年、2019年

出生月份：9月

出生日期：23日

領取優惠必須於結帳時向店員出示有關身份證明文件之出生日期，同時出示已讚好Facebook或Instagram官方專頁之手機畫面。此優惠只限符合優惠條件之顧客本人消費使用，優惠不可轉讓予其他人使用。

要注意，此優惠只限堂食粉麵、小食及飲品使用，不適用於三不館自家醬料及其他商品，亦不可與其他優惠同時使用。

地址：荃灣登發街10號地下

3. 惠康：買滿$100送$40現金優惠券

由即日起至9月30日，於惠康買滿100元，即送10元及30元現金優惠券各1張。此優惠以單一發票及折實價計算。

10元現金優惠券買滿150元即可使用，而30元現金優惠券買滿300元即可使用，兩者有效期皆至10月31日。

優惠不適用於Market Place by Jasons手機應用程式及指定分店。此優惠不可與其他優惠同時使用。

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撰文：hket小編

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