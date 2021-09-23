【失業貸款】百分百擔保個人貸款計劃申請期延長半年　為失業者提供支援

本港失業率近期已見回落，但有行業仍受疫情影響，經營困難，部分市民面對財政困境。早前政府宣布設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（俗稱「失業貸款」）予失業至少2個月的本港市民，協助他們度過困境。原定的申請期將於10月27日結束，政府日前宣布，計劃申請期將會延長至2022年4月底，繼續為失業者提供輔助性質的財政選項。

財政司司長陳茂波表示，延長失業貸款申請期可為更多有需要的失業人士提供支援。計劃由4月28日推出至今反應熱烈，參與銀行接獲大量客戶查詢及申請。截至9月10日，獲批申請超過3萬宗，涉及貸款總金額約21億港元，平均每宗貸款金額約69,000元，其中超過8成申請受惠於還息不還本安排。

現時參與失業貸款計劃的銀行共有14間，包括中銀香港、交通、東亞、信銀國際、建行亞洲、集友銀行、大新銀行、滙豐、恒生、工銀亞洲、南洋、上商、渣打香港及眾安銀行。申請者需要符合失業至少2個月的條件，並要提供證明已失去在香港就業所得的主要經常收入。每名貸款人的貸款上限為8萬元，實除年利率1厘，以平均每月收入的6倍或8萬元的較低者為準。還款期最長6年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕還款壓力。若借貸人在還款期前全數還清款項，將會退回全部已繳利息。申請人同時亦須提交2020年1月至2021年2月期間，至少3個月的主要收入證明。

責任編輯：嚴熹曼

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