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【ESG】國際清算銀行警告：ESG資產估值被高估　泡沫風險升溫

綠色金融 17:50 2021/09/23

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【ESG】國際清算銀行警告：ESG資產估值被高估　泡沫風險升溫

環境、社會和治理（ESG）投資近年錄得爆發性增長。國際清算銀行（BIS）最新季度報告中指出，ESG資產的估值可能過高，以環保為重點的資產市場，出現價格泡沫的風險愈來愈大。

【拜登籲增開支應對氣候問題 美股再生能源ETF一年回報達57.5%：按此

警告「綠色泡沫」風險升溫

隨着氣候問題愈來愈受到國際關注，各國積極推動能源轉型，以實現碳中和目標，令近年環球市場的ESG投資錄得爆發性增長。有估計指，專注於ESG的資產價值已飆升至35萬億美元，佔銀行和投資基金專業管理資產總額的三分之一以上。

而更狹義定義的ESG的資產，僅包括上市交易基金（ETF）和委託進行ESG或社會責任投資（SRI）的共同基金，其增長速度甚至更快，達到近10倍，金額約為2萬億美元。近年清潔能源、電動汽車股份，以及綠色債券等資產飆升，反映ESG的投資熱潮愈演愈熱。

【從ESG評級檢視公司可持續表現：按此

國際清算銀行最新季度報告中指出，ESG資產的估值可能過高，存有「綠色泡沫」風險。該行認為，ESG投資熱潮與歷史上其他事件有相似之處，包括金融危機爆發前的部分抵押貸款支持證券市場、19世紀鐵路投資熱潮，以及21世紀初的互聯網泡沫，認為當局需要意識如此巨大的轉變，可能會為投資者帶來風險。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

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欄名 : 綠色投資

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