  • 26°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【譚仔上市】港人1年食3000萬碗米綫！　三哥譚仔每分店日賺$37,000

個人增值 19:11 2021/09/23

分享：

譚仔國際 （新上市編號：02217） 今日（23日）起至下周二（28日）招股，每股招股價介乎3.33至4.17元，每手（1000股）入場費約4,212元，預計10月7日上市。

譚仔米綫是香港人最愛的平民食物之一，在全港合共有150間「譚仔三哥米線」（下稱三哥）和「譚仔雲南米線」（下稱譚仔），其中74間是三哥，76間是譚仔。譚仔和三哥各有捧場客，常有人將兩者作比較，究竟哪一間較受歡迎？邊間生意較好？記者翻查譚仔國際上市的招股書，發現2019年和2020年譚仔的收入分別為8.25億及8.56億，而三哥則分別為7.3億及8.3億，可見譚仔的收入表現較三哥好。不過2021年開始，兩者收入差距明顯收窄，三哥收入更是衝破9億，比譚仔的8.9億更高。

■三哥／譚仔邊間最賺錢？■
（數據為截至3月31日止年度）

    點擊圖片放大
    +2

賣米綫都可以破9億收入，究竟2個品牌每日分別賣出幾多碗米綫呢？2020年譚仔共售出約1,390萬碗米綫，三哥則約1,500萬碗，即平均每日每間分店分別賣出685碗及704碗。以全港約有750萬名市民，若以2021年平均每日每分店售出的米綫碗數計算，即每日每78個港人就有一個選擇到三哥或譚仔食米綫，數字確實驚人！

不知熱愛吃米綫的港人，會否有與趣認購新股？

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】廣東支持港澳私募基金參與自貿試驗區創新企業融資
今日
【大灣區】廣東支持港澳私募基金參與自貿試驗區創新企業融資
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？
2021/09/22
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？
【大灣區】2021年粵港科技合作資助計劃接受申請　第三類項目涉35個科技範疇
2021/09/21
【大灣區】2021年粵港科技合作資助計劃接受申請　第三類項目涉35個科技範疇
【健康增值】起身坐下感天旋地轉可能關耳石症　耳鼻喉專家：勿與耳水不平衡混淆
2021/09/19
【健康增值】起身坐下感天旋地轉可能關耳石症　耳鼻喉專家：勿與耳水不平衡混淆
【健康增值】11點睡覺最健康？中醫師教睡眠時間多久才足夠
2021/09/18
【健康增值】11點睡覺最健康？中醫師教睡眠時間多久才足夠
港股 餐廳 米線 譚仔國際（02217） 香港上市公司 IPO

上一篇文章

【ET財智Talk】歐央行加息遙無期　歐元弱勢未改？（立即收看）

下一篇文章

【失業貸款】百分百擔保個人貸款計劃申請期延長半年　為失業者提供支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月23日）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月23日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？（立即收看）
【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？（立即收看）
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？