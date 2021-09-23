【譚仔上市】港人1年食3000萬碗米綫！　三哥譚仔每分店日賺$37,000

譚仔國際 （新上市編號：02217） 今日（23日）起至下周二（28日）招股，每股招股價介乎3.33至4.17元，每手（1000股）入場費約4,212元，預計10月7日上市。

譚仔米綫是香港人最愛的平民食物之一，在全港合共有150間「譚仔三哥米線」（下稱三哥）和「譚仔雲南米線」（下稱譚仔），其中74間是三哥，76間是譚仔。譚仔和三哥各有捧場客，常有人將兩者作比較，究竟哪一間較受歡迎？邊間生意較好？記者翻查譚仔國際上市的招股書，發現2019年和2020年譚仔的收入分別為8.25億及8.56億，而三哥則分別為7.3億及8.3億，可見譚仔的收入表現較三哥好。不過2021年開始，兩者收入差距明顯收窄，三哥收入更是衝破9億，比譚仔的8.9億更高。

■三哥／譚仔邊間最賺錢？■

（數據為截至3月31日止年度）

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賣米綫都可以破9億收入，究竟2個品牌每日分別賣出幾多碗米綫呢？2020年譚仔共售出約1,390萬碗米綫，三哥則約1,500萬碗，即平均每日每間分店分別賣出685碗及704碗。以全港約有750萬名市民，若以2021年平均每日每分店售出的米綫碗數計算，即每日每78個港人就有一個選擇到三哥或譚仔食米綫，數字確實驚人！

不知熱愛吃米綫的港人，會否有與趣認購新股？

責任編輯：嚴熹曼

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