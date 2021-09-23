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【職場你點睇】打工仔放假先去打針！　係愛定係責任？

個人增值 17:10 2021/09/23

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為了保障公眾健康，讓社會在疫情下逐步恢復正常運作，政府推行覆蓋全港的冠狀病毒病疫苗接種計劃，為所有香港市民免費接種新冠疫苗。香港很多公司亦推出打針有假放的福利，除了鼓勵員工打針，亦希望員工打針後能夠有足夠休息。

不過在港工作，好多打工仔連請日假都要諗過度過計過，因為假後期回來，工作量有增無減。近日有位網民在討論區表示，有位奴性很重的同事質疑另一同事工作極忙亦要選工作時間去打針，認為對方可以選假日或休息日去打。網民都極之費解，為甚麼該位打工仔要幫公司「慳」，既然公司推出政策，讓同事可以在工作時間去打針，都係公司對員工嘅體恤同福利，大家都大歎該名打工仔「奴性重」！

■睇睇網友點回應■

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或許是香港的工作氣氛，讓打工仔連自己的福利也忘記了。打工仔想在假期打針是個人的選擇，但每個人的選擇都不一樣，你或許是一位很為公司角度的員工，不過亦不要強迫其他同事認同及跟從你的方式。既然公司推出福利方案，自然有應對辦法。

香港人在經歷過疫情後，更明白健康的重要性，若公司有推出打針放假福利，打工仔打針後也應讓自己好好休息，不要讓身體過勞，也不需要因為別人的話而有所壓力。

 

責任編輯：陳玉蓮

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