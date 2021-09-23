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【自願醫保】尋找窮人恩物！比較1年保費少於5,000元VHIS

博客 15:30 2021/09/23

分享：

【自願醫保】尋找窮人恩物！比較一年保費少於5,000元VHIS

新冠肺炎大大打擊香港經濟，普羅大眾收入大受影響。本港今年5月至7月經季節性調整的失業率仍達5%。不少家庭要勒緊褲頭，減少開支。有意見認為「供保險」是一種沉重的負擔，即使得到醫療保障是好事，但礙於保費而卻步。究竟市場上有沒有平價、而保障不俗的自願醫保計劃（VHIS）呢？

10Life分析自願醫保（普通房），在年保費少於5,000元、而又沒有自付費的計劃當中，尋找10款平均保障率較高的自願醫保計劃。

    點擊圖片放大

自願醫保保費與保障未必成正比

自願醫保有標準計劃和靈活計劃，而靈活計劃一般提供更好保障。如果保費預算緊絀，現時市場上仍有幾個自願醫保靈活計劃、及大多數標準計劃，一年保費少於5,000元，當中男性可選擇的產品比女性多，因為女性的保費通常較高。上表中，部分產品的男性價位較親民，但女性的保費則超出5,000元大關。

讀者可能疑惑，低保費的自願醫保計劃，保障是否很一般，究竟魚與熊掌，是否不可兼得？10Life根據12個常見傷病個案，預計醫療保險的平均保障率。上表顯示，受預算的限制下，保泰自願醫保—靈活計劃—基本計劃＋戰癌保100的預計平均保障率最高，達91.5%，男性保費為4,429元，但女性亦超支（6,641元）。

【VHIS「靈活計劃」最新評分出爐 邊份保費平保障又夠全面？：按此

保泰現時會推出限時優惠，使用優惠碼「BT10VHCA」，即享2個月保費豁免及3,000元BowtieCash。BowtieCash優惠可令保障進一步提升。隨後的富衛更衛您（優越版）醫療計劃亦有90.7%預計平均保障。上述兩款靈活計劃的保障皆高於標準計劃所訂立的最低要求，例如皆附加額外醫療保障（Supplementary Major Medical，簡稱SMM）。

至於自願醫保標準計劃，各公司的產品保障相若，10Life預計平均保障率為53%，對於35至44歲非吸煙男士，保費介乎2,084至5,584元，價位與保障較高的靈活計劃重疊，由此可見，保障與保費不一定成正比，消費者要小心比較。

比較平價醫保保費及保障【下一頁

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月10日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【窮人恩物】比較一年保費少於5,000元的自願醫保計劃（2021第三季），已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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