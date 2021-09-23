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【5000元消費券】信和旗下商場推第2期消費券優惠　八達通消費滿$300換$50現金券

精明消費 14:15 2021/09/23

分享：

下星期五（10月1日）就會發放第2批消費券，信和集團旗下商場推出優惠，於指定商場消費滿指定金額，即可參加抽獎，贏走高達200%的消費回贈。同時，信和集團亦與八達通合作，消費滿指定金額即可換領現金券。

【10.1將發放第二期電子消費券 新地商場加推優惠及消費回贈吸客：按此

由9月27日至明年1月2日，信和集團旗下5商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可領取1張電子抽獎券。

在同一推廣期內的星期六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%的消費回贈。另外，由11月20日起，更會提供音樂頒獎禮門票，S⁺ REWARDS會員即日於參與商場內2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿5,000元以上，即可參加抽獎。

    點擊圖片放大

信和集團將於10月1日至11月14日與八達通合作，於旗下8大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費獎賞活動，顧客只需於相關商場內以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後即可換領50元S現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值120萬元的獎賞。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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