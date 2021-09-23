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【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念　龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/23

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乘着市場的大趨勢，部分業務尚未發展成熟的股份，股價亦有望迎來5倍，甚至10倍以上的升幅。暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成認為，具有一定分析能力及風險承受能力的投資者，可透過分析值博率，衡量風險及回報，尋求市場上有潛力的倍升股。揀選倍升股有何原則？哪些股份有望迎來倍升？龔成為你分享心水倍升股之選。

從市場趨勢發掘倍升股

龔成認為，優質股與倍升股有相似特性，業務具一定的質素，惟倍升股的業務發展或未完全成熟，但乘着市場的大趨勢，例如是電動車、再生能源等，其股價則有可能迎來倍升。他認為，部分倍升股或未有正現金流，但其業務或產品正不斷發展當中，投資者可留意企業的業務是否向着高速增長的方向發展，來捕捉市場上的大趨勢。

由於尋求市場上有潛力的倍升股，投資者需具備一定的分析及風險承受能力，亦要留意整個市場的趨勢，衡量投資風險及回報。龔成提醒，由於投資倍升股具有一定風險，投資時宜控制好注碼，以免造成龐大損失。

龔成分享心水倍升股：完美醫療、雷蛇

他分析指，完美醫療 （01830） 有潛力成為倍升股，其企業在疫情下維持正現金流，反映其業務穩建，加上企業近年積極發展醫美事業，有望迎合市場的大趨勢，成為下一隻的倍升股。

另外，龔成亦認為，發展電競是市場另一大趨勢，投資者可留意雷蛇 （01337） ，惟其業務仍在發展階段，需留意投資風險或較大，但相信當電競市場發展成熟時，雷蛇亦有機會迎來倍升。

瞄準碳中和概念　龔成心水倍升股：比亞迪、贛鋒鋰業

近年中國積極實現能源轉型，邁向碳中和的目標。龔成認為，可從碳中和概念股中捕捉倍升股。他分析指，由於風力、太陽能發電易受季節及天氣影響，市場對電力儲能需求旺盛，看好有發展儲能裝置的比亞迪 （01211） 、贛鋒鋰業 （01772）

0:05 - 1:42　倍升股與優質股有何分別？

1:45 - 2:55　捉倍升股有何原則？

3:00 - 5:53　投資倍升股策略　如何分析股份值博率？

5:55 - 9:05　哪些股份有望成為倍升股？

9:08 - 12:30　瞄準碳中和概念　龔成教你捕捉倍升股！

龔成持有以上比亞迪 （01211） 及完美醫療 （01830）

《財金投資名家講座》自8月16日起，逢周一至五下午5：00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【龔成講座第一集：如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇）：按此

【龔成講座第二集：想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇）：按此

【龔成講座第三集：如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

同場加映：【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股

欄名 : 財金投資名家講座

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