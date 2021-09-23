【人民幣定存】半年定存息一覽　存5萬半年袋逾$600息

人民幣中間價今日（23日）兌每美元報6.4749，較上日下調56點子，連跌3日。人民幣定期存款存息吸引，不少定存計劃年息皆高於2厘，本網今次比較半年人幣定存存息。若以5萬元人民幣存款敍造定存，有銀行最高可賺約665元人民幣利息。

【短中長期息趨劃一 人民幣定存半年最少2厘年息 最高2.5厘：按此】

■半年人幣定存，邊間年息達2.7厘？■

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本網比較多間銀行半年人幣定存存息，有15個定存計劃年息均達2厘以上。星展銀行的存息最為吸引，年息達2.7厘，起存額為等值5萬港元；存5萬元人民幣半年即獲約665元人民幣利息。至於招商永隆銀行的年息則達2.65厘，起存額為10萬元人民幣。

華僑永亨有2個半年人幣定存計劃，一個年息達2.6厘，起存額為等值10萬港元，只適用於新資金；另一個年息為2.55厘，起存額只需2萬元人民幣，並適用於新舊資金。

另外，信銀國際及集友銀行年息皆為2.55厘，惟前者起存額為1萬元人民幣，後者則為30萬元人民幣。而富邦銀行的年息為2.5厘，起存額為等值30萬港元，但存戶需持有100萬港元定期存款，並只適用新資金或兌換等。

責任編輯：曹佩鈞

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