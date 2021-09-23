【理財二三事】美國極慳家摔角手月花2300元生活　唔買內褲紙巾曬乾重用

節儉的生活可以慳成點？美國節目Extreme Cheapskates早前曾訪問一位極端慳家摔角手Matt Rivera，他為了達成職業摔角手的夢想，每個月只花300美元（約2,335港元）生活，過着只有兩條內褲、用過的紙巾曬乾再重用的極端慳家生活。

為成為職業摔角手，Rivera在6年前開始過着極度節儉的生活，希望盡可能地儲錢，不過他的省錢方法卻非常有創意。他先搬回與母親同住，節省房租。平日用過的紙巾也會放在窗邊曬乾，再次重用。內褲亦只有兩套，每次穿前他都會先「聞」內褲，沒有異味就繼續穿。想剪頭髮、脫毛？不用去理髮店，找媽媽幫忙用剃鬚刀剃光頭，用膠紙貼在腳上，大力一扯便可脫毛！

健身人士大多會喝蛋白奶粉，不過Rivera表示，坊間的健身奶粉動輒要100美元一罐，於是他便以香蕉皮及雞蛋殼自製蛋白奶昔，便宜又有額外營養。為了學摔角，Rivera還是需要找正式的學校學習，於是他請求教練免費教授他，代價便是幫學校打掃衛生做清潔。摔角手每年平均花約2,000美元在健身房會籍上，Matt就選擇動用小創意，用滑板、像筋、膠樽等各式各樣物品自製健身器材，節省一大筆金錢。

■極端慳家摔角手每月靠2,300美元生活■

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Rivera直言：「自己並非沒有錢，但有方法節省金錢時，為何還要花錢而不把錢儲起？」於是他便將這種「慳得就慳」的理念放在生活中每一個細節。無論是摔角裝備是問朋友借，還是比賽前塗的健美黑油用茶包代替，Rivera都將他的理念發揮到極致。最後節目組安排他參加摔角比賽，但由於Rivera的節儉已成習慣，即使他的靴子受損，仍堅持不買新鞋，只用膠紙黏著破爛的地方，導致他於比賽中慘敗。

你覺得這種節約生活，是吝惜還是節儉？

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責任編輯：嚴熹曼

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