▲ 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法

股息是投資的一大好處──一旦收到股息就不會失去。然而，問題在於如何找到最好的呢？以下是有關如何識別最佳股息股票的3個提示。

1. 產生大量自由現金流

股息是對股東的現金支付，是企業在現金多於不知如何處理時分配利潤的一種方式，因此，尋找最佳股息股票的起點是尋找產生大量利潤的公司。投資者在這方面跟蹤的一個關鍵指標是自由現金流，它衡量一家公司在支付開支和花錢購買或維護設備、土地和工廠等資產後產生的現金量。公司可以通過多種方式使用自由現金流，通常用於償還債務、回購股票或將現金作為股息返還給投資者。

持續產生大量現金流的公司通常會帶來豐厚派息的股票。一個例子是像Procter and Gamble（P&G，美：PG）這樣的消費必需品公司，該公司能夠連續65年支付和提高股息。或者公用企業，好像中電（00002）及長建（01038）等。

2. 資產負債表正常

支付股息的公司實際上要有能力支付，這點是不少人忽略並跌入陷阱。在評估公司的股息策略時，資產負債表是另一個需要考慮的因素。如果它在資產負債表上增加債務的同時支付股息，從長遠來看這不太可能是一個成功的策略。如果資產負債表承擔過多債務，公司最終可能會被迫削減派息。衡量公司財務狀況的一種快速方法是將其淨債務（總債務減去現金和等價物）與其EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）進行比較。

一個合適的債務與EBITDA比率因行業而異，但大多數公司將繼續支付股息，直到其淨債務達到EBITDA的3到4倍或更高。

3. 派息有增長空間

派息比率將通過比較支付的股息與給定時期產生的收益來衡量企業支付股息的難易程度，公司通常會在制定股息策略時考慮到可持續的派息率。如果一家公司的派息率太高，那麼如果企業的運營遇到意外的挫折，股息被削減的危險就更大。就像債務與EBITDA比率一樣，一個健康的支付比率取決於行業，但將其保持在70%到80%以下，可以作為跨行業的一個不錯的基準。另一方面，低派息率也意味着公司有空間隨着時間的推移增加派息。

一些投資者喜歡高息股票，而另一些投資者則被具有數十年業績記錄的可靠派息企業所吸引。無論你的偏好如何，都希望確定能夠維持其派息的公司。記着以上幾點可幫你作出明智選擇。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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