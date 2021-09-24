新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 十里洋場：滙豐信用卡嘆大閘蟹套餐買一送一

十里洋場將於10月推出「金秋大閘蟹盛宴」，共7道菜，包括花膠蟹皇翅、清蒸大閘蟹、蟹粉芙蓉帶子蟹斗等美食。另外，1957會員及滙豐信用卡可享二人同行一人免費優惠。

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十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖

電話：23385500

營業時間：早上11時30分至下午5時、下午5時30分至晚上10時

2. Pizza Hut：外賣自取滿$250加$40換辣肉腸大批

由即日起至9月29日，於Pizza Hut惠顧外賣自取滿250元、或堂食及外送速遞滿280元，即可以40元加配辣肉腸大批。

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Pizza Hut外送速遞

3. Food Union網店：指定雪糕買一送一

由即日起至9月26日，於Food Union網店購買任何Ekselence或Pols500毫升裝雪糕即享買一送一優惠。

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指定雪糕：

Ekselence 雜莓雪葩配香草雪糕

Ekselence芒果雪葩配香草雪糕

Ekselence 車厘子雪葩配朱古力雪糕

Pols 雲呢拿雪糕配榛子果仁醬

Pols 雲呢拿雪糕配士多啤梨醬及白朱古力

網店網站

撰文：hket小編

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