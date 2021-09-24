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【5000元消費券】黃埔天地消費券優惠加碼 指定支付工具消費滿$300送$50現金券
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 十里洋場：滙豐信用卡嘆大閘蟹套餐買一送一
十里洋場將於10月推出「金秋大閘蟹盛宴」，共7道菜，包括花膠蟹皇翅、清蒸大閘蟹、蟹粉芙蓉帶子蟹斗等美食。另外，1957會員及滙豐信用卡可享二人同行一人免費優惠。
十里洋場
地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖
電話：23385500
營業時間：早上11時30分至下午5時、下午5時30分至晚上10時
2. Pizza Hut：外賣自取滿$250加$40換辣肉腸大批
由即日起至9月29日，於Pizza Hut惠顧外賣自取滿250元、或堂食及外送速遞滿280元，即可以40元加配辣肉腸大批。
3. Food Union網店：指定雪糕買一送一
由即日起至9月26日，於Food Union網店購買任何Ekselence或Pols500毫升裝雪糕即享買一送一優惠。
指定雪糕：
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選