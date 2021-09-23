  • 27°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市分析】永明資管：港股基本因素佳估值吸引　監管持續短期波動難免

藍籌股 11:51 2021/09/23

分享：

中國頻頻改變對各行各業實施的政策方向，繼上星期澳門擬收緊賭牌條件令賭業股急挫後，香港地產商最近也因為有報道指，中央要求他們停止「壟斷行為」及要求龍頭企業肩負更大社會責任而下跌。除此之外，市場亦憂慮恒大的債務危機引發資金鏈連鎖效應，港股於周一（20日）下跌逾3%。

【石Sir：大市有機會跌至11月份　想趁低吸納買股宜考慮3個原則：按此

宏觀經濟持續強勁

永明資產管理首席投資策略師雷志海及其團隊就近日消息，對大市有以下看法，認為從宏觀經濟的角度看，環球經濟活動持續強勁，各國加快疫苗接種比率令經濟得以重啟。

中國是最早控制疫情的國家，經濟復甦亦因而較其他市場早。由於基數較大，近期經濟數據組合出現一個較分歧的畫面，例如製造業及服務業採購經理人指數呈下滑走勢，這情況在服務業PMI尤其明顯。房地產及汽車銷售放緩，但電力消耗、汽油用量和總出口則呈上升趨勢。

港股長綫吸引

中港股市走勢也出現分歧，上證綜合指數表現堅挺，深證綜指則較橫行，而香港恒生指數，特別是科技股指數下挫。這樣的分化反映了市場憂慮的是政策的不確定性或政策風險，而非經濟全面疲弱。

對長綫投資者而言，他們所關注的應是投資的基本因素或經濟基礎以及估值。從這個角度看，港股便顯得吸引。監管措施浪接浪之下，無論是本地投資者或外國投資者皆採取觀望態度，市場短期波動難免持續。

雷志海指出，旗下基金經理較少配置於近期被政策影響的行業如澳門賭業股、網上教育等，因此能在近期市場動盪中，發揮優秀抵禦能力。

【石Sir推介5隻公路收息股　股息率最高近7.3厘：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

經濟 中國 PMI 恒生指數 香港 恒大 港股 財富及資產管理

下一篇文章

【大市分析】石Sir：大市有機會跌至11月份　想趁低吸納買股宜考慮3個原則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【收息股】6隻藍籌砌1年無間斷收息組合　一年股息有$8,281　回報達4.5厘
【收息股】6隻藍籌砌1年無間斷收息組合　一年股息有$8,281　回報達4.5厘
【藍籌收息股】10隻股息率最高藍籌股　最高逾8厘　財息兼收揀邊隻？
【藍籌收息股】10隻股息率最高藍籌股　最高逾8厘　財息兼收揀邊隻？
【收息股】石Sir推介5隻公路收息股　股息率最高近7.3厘
【收息股】石Sir推介5隻公路收息股　股息率最高近7.3厘
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【大市分析】石Sir：大市有機會跌至11月份　想趁低吸納買股宜考慮3個原則
【大市分析】石Sir：大市有機會跌至11月份　想趁低吸納買股宜考慮3個原則
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元
【收息基金】月月收息！非債券基金最高9.5厘　投資10萬一年賺息逾近9000元