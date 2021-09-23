【大市分析】永明資管：港股基本因素佳估值吸引　監管持續短期波動難免

中國頻頻改變對各行各業實施的政策方向，繼上星期澳門擬收緊賭牌條件令賭業股急挫後，香港地產商最近也因為有報道指，中央要求他們停止「壟斷行為」及要求龍頭企業肩負更大社會責任而下跌。除此之外，市場亦憂慮恒大的債務危機引發資金鏈連鎖效應，港股於周一（20日）下跌逾3%。

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宏觀經濟持續強勁



永明資產管理首席投資策略師雷志海及其團隊就近日消息，對大市有以下看法，認為從宏觀經濟的角度看，環球經濟活動持續強勁，各國加快疫苗接種比率令經濟得以重啟。



中國是最早控制疫情的國家，經濟復甦亦因而較其他市場早。由於基數較大，近期經濟數據組合出現一個較分歧的畫面，例如製造業及服務業採購經理人指數呈下滑走勢，這情況在服務業PMI尤其明顯。房地產及汽車銷售放緩，但電力消耗、汽油用量和總出口則呈上升趨勢。



港股長綫吸引



中港股市走勢也出現分歧，上證綜合指數表現堅挺，深證綜指則較橫行，而香港恒生指數，特別是科技股指數下挫。這樣的分化反映了市場憂慮的是政策的不確定性或政策風險，而非經濟全面疲弱。



對長綫投資者而言，他們所關注的應是投資的基本因素或經濟基礎以及估值。從這個角度看，港股便顯得吸引。監管措施浪接浪之下，無論是本地投資者或外國投資者皆採取觀望態度，市場短期波動難免持續。



雷志海指出，旗下基金經理較少配置於近期被政策影響的行業如澳門賭業股、網上教育等，因此能在近期市場動盪中，發揮優秀抵禦能力。

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責任編輯：鄭樂怡

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