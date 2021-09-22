觀望期準買家可做甚麼？

市傳中央出手壓抑樓市，在消息流傳之下，樓市可能會進入一個成交量下跌、樓價橫行的觀望期。在此期間，有意入市的準買家，起碼應該了解清楚，自己在等甚麼、在「等」之外，又有甚麼可以做。

上周由路透社傳出，中央官員要求本地發展商配合港府，協助解決房屋問題。雖然有大型發展商表示未收過此類訊息，但消息一日未被官方正式否認，市場可能寧可信其有。買賣雙方可能都會等待更多資訊以決定後着──市場有可能進入成交膠着的觀望期。問題是，大家應該在等甚麼訊號？

需要注意的訊號

訊號之一，應該是新盤開價的取態。如果中央官員曾經向本地發展商方施壓，估計發展商多多少少要作出配合。如果往後新盤開價突然保守，可以解讀為壓市要求確實存在。相反，如果往後新盤仍是加價加推，上述要求便應該是子虛烏有。

更強的訊號應該是港府的十年建屋目標，目前的目標是未來十年建屋43萬伙，其中3成，約12.9萬伙為私樓。如果港府往後大幅增加供應目標，尤其是私樓的供應目標大增，可視為明顯回應中央要求的訊號。相反，如供應目標大致不變，那就代表房屋相對短缺的情況持續。

【新盤即供付款的按揭時程：按此】

有關訊號由出現到估計要一段時間，在訊號以外，準買家宜在等待時一併考慮／準備以下事項：如果樓價持續調整，是否仍維持置業決定。又如果維持置業決定，宜及早準備入息證明等文件、計算自己可負擔的按揭額；並維持睇樓，了解市場變化，一旦找到心水單位，可即時作出入市決定。