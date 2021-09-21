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【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報　黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾

精明消費 18:00 2021/09/21

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今日（21日）中秋佳節，吃過晚飯後，想和家人賞月慶祝，或與三五知己看中秋裝飾打卡拍照，不妨到下面5個打卡靚景好地方，全部免費入場。可在鬧市中觀燈賞月，又或參加活動。

黃大仙祠「百周年紀慶花燈廟會」

即日起至24日，嗇色園黃大仙祠為紀念建祠百周年，將舉行花燈廟會。晚上6時開始，祠內的花燈都會亮起供參觀者觀賞，廟會亦設有猜花燈燈謎、模型展、攤位遊戲和表演等。今日中秋節會延長開放至晚上10時。

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活動日期：2021年9月18日至24日
日場入場時間：上午10時至下午4時30分
夜場入場時間：晚上6時至9時（中秋正日9月21日延長開放至晚上10時）

全民「燈」月 Fly Me To The Moon

觀塘海濱對出海面上有一個直徑15米的巨型月亮，為觀塘海濱「燈」月活動之一，天橋底更設有星夜投影及可愛發光月兔群，最適合打卡渡過浪漫中秋。今日晚上8時至9時更有樂隊RubberBand表演，在發現號齊唱「發現號」！因安全起見，光影show會有人流管制，活動亦會有facebook直播，市民可瀏覽GP42 全民「燈」月facebook專頁觀看。

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日期：9月19日至22日
亮燈時間：每晚7時至11時
地點：觀塘海濱VESSEL發現號01及02

喵喵遊園會Meow Plaza

5米高肥貓咪萌主「碌碌」進駐新都會廣場，5米高貓咪「真身」任影，更有6大超萌貓咪打卡位，包括喵の萌Pat、喵之秋橋、巨型貓玩具及碌碌照相框等，貓奴們，準備後與主子共度中秋節！

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日期：9月12日至10月31日
地點：新都會廣場

恆香．YM2中秋綵燈會

觀塘裕民坊YM2舉行中秋綵燈會，場內有不少必影打卡位，包括由500個傳統燈籠打造的燈籠隧道、1.5米高巨型兔燈籠、霓虹燈猜燈謎、懷舊元朗街景，更可與巨型老婆餅及唐餅裝飾打卡拍照！

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活動日期：即日至9月26日
活動時間：上午10時至晚上10時（恆香月餅展銷：上午11時至晚上8時）
活動地點：裕民坊YM2一樓中庭及地庫一層裕民市集露天廣場（觀塘協和街33號）

康文署公園中秋燈飾

即日起至9月22日，在維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園將會有中秋燈飾展出。維園會有6米高的迴旋木馬燈飾、學生親手製作的花燈等裝飾供市民拍照。沙田公園則變身海底世界，有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜等裝飾展出。天水圍公園會擺放一盞5米高的大型鳳凰燈飾為公園增添氣氛。另外，香港文化中心露天廣場展出《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，展出6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子，引領大家反思低頭族的問題。

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活動日期：即日起至9月22日
活動時間：每日下午6時30分至晚上11時（中秋節當晚亮燈時間延長至凌晨12時）
活動地點：維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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