【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報　黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾

今日(21日)中秋佳節,吃過晚飯後,想和家人賞月慶祝,或與三五知己看中秋裝飾打卡拍照,不妨到下面5個打卡靚景好地方,全部免費入場。可在鬧市中觀燈賞月,又或參加活動。

黃大仙祠「百周年紀慶花燈廟會」

即日起至24日,嗇色園黃大仙祠為紀念建祠百周年,將舉行花燈廟會。晚上6時開始,祠內的花燈都會亮起供參觀者觀賞,廟會亦設有猜花燈燈謎、模型展、攤位遊戲和表演等。今日中秋節會延長開放至晚上10時。

活動日期:2021年9月18日至24日

日場入場時間:上午10時至下午4時30分

夜場入場時間:晚上6時至9時(中秋正日9月21日延長開放至晚上10時)

全民「燈」月 Fly Me To The Moon

觀塘海濱對出海面上有一個直徑15米的巨型月亮,為觀塘海濱「燈」月活動之一,天橋底更設有星夜投影及可愛發光月兔群,最適合打卡渡過浪漫中秋。今日晚上8時至9時更有樂隊RubberBand表演,在發現號齊唱「發現號」!因安全起見,光影show會有人流管制,活動亦會有facebook直播,市民可瀏覽GP42 全民「燈」月facebook專頁觀看。

日期:9月19日至22日

亮燈時間:每晚7時至11時

地點:觀塘海濱VESSEL發現號01及02

喵喵遊園會Meow Plaza

5米高肥貓咪萌主「碌碌」進駐新都會廣場,5米高貓咪「真身」任影,更有6大超萌貓咪打卡位,包括喵の萌Pat、喵之秋橋、巨型貓玩具及碌碌照相框等,貓奴們,準備後與主子共度中秋節!

日期:9月12日至10月31日

地點:新都會廣場

恆香.YM2中秋綵燈會

觀塘裕民坊YM2舉行中秋綵燈會,場內有不少必影打卡位,包括由500個傳統燈籠打造的燈籠隧道、1.5米高巨型兔燈籠、霓虹燈猜燈謎、懷舊元朗街景,更可與巨型老婆餅及唐餅裝飾打卡拍照!

活動日期:即日至9月26日

活動時間:上午10時至晚上10時(恆香月餅展銷:上午11時至晚上8時)

活動地點:裕民坊YM2一樓中庭及地庫一層裕民市集露天廣場(觀塘協和街33號)

康文署公園中秋燈飾

即日起至9月22日,在維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園將會有中秋燈飾展出。維園會有6米高的迴旋木馬燈飾、學生親手製作的花燈等裝飾供市民拍照。沙田公園則變身海底世界,有不同造型的海洋生物包括小丑魚、海豚、海龜等裝飾展出。天水圍公園會擺放一盞5米高的大型鳳凰燈飾為公園增添氣氛。另外,香港文化中心露天廣場展出《月球另一面》,由本地藝術家郭達麟創作,展出6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子,引領大家反思低頭族的問題。

活動日期:即日起至9月22日

活動時間:每日下午6時30分至晚上11時(中秋節當晚亮燈時間延長至凌晨12時)

活動地點:維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園

