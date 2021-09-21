【職場增值】想收數成功？有合理報酬？　Freelancer學好3招保障自己

▲ Freelancer 3招保障自己 收數成功！合理報價！

隨着年青人愈來愈多技能，很多時候他們都會選擇不做全職工作，而當自由工作者（Freelancer），時間自由又可以發展個人的興趣。不過做自由工作者亦有代價，由於是個人的生意，有時被客戶壓價之或拖欠酬勞等，相信很多自由工作者都有同感。這次分享數招，讓自由工作者多多保障自己的辛苦錢，免得有汗出無糧出！

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1. 了解客戶背景才報價

作為自由工作者，了解市場的價格很重要，每次作出報價時都應該先上網搜尋更多有關客戶的資料才作出報價。例如金融行業的公司普遍能夠給予的價格都會較高，而一般而言慈善機構組織，他們的預算會較低，所以報價時亦要合理，免得影響日後的合作機會。

2. 報價前先問清楚細節

若是首次合作的客戶，自由工作者可以先查詢更多細節，因為工作內容愈複雜所投放的時間愈多，可以查問清楚，再自行預算需要花費多少時間及心機，再作出報價會比較適合，亦可以報價單上清楚列明自己可以提供的服務，減去彼此間不必要的誤會，亦可以保障自己。

3. 先收訂金 條款要列明

當彼此同意價格後，應收取訂金，免去日後對方反悔，而令自己的時間浪費及影響日後其他工作的安排。同時，自由工作者亦應該要設下支付限期，要求客戶以銀行過數，收取訂金後才開始工作，亦可以在報價單些列明繳付尾數的日期。任何的條款都應該要留證據，不可以口頭承諾，免得日後有爭執。

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責任編輯：陳玉蓮

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