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【消費優惠】惠康當造水果優惠　土耳其無花果、水晶梨、桃、大柚都有得揀

精明消費 10:30 2021/09/23

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要數中秋節時令水果，大家第一時間都會諗到柚子、水晶梨等。過完中秋仲好想食？惠康就有人氣當造水果精選，包括土耳其無花果、日本嘅水晶梨、桃、珍寶蜜皇梨同大柚等，最後今日，想食就要快！

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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