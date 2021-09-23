【消費優惠】123 by ELLA全場3件8折 精明消費 09:00 2021/09/23 分享： 123 by ELLA現正進行全場貨品任選3件8折優惠，綑綁價貨品仲可以折上折，折完滿120元再送精選雨傘1件！有睇中靚貨快啲去入手啦！優惠期至9月26日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】嘉道理農場11月辦8公里慈善行＋綠野尋寶 即日起至10月17日接受報名 2021/09/22 【好去處】嘉道理農場11月辦8公里慈善行＋綠野尋寶 即日起至10月17日接受報名 【Staycation】The Mira Hong Kong澳洲主題房 3款住宿$1,400起 2021/09/22 【Staycation】The Mira Hong Kong澳洲主題房 3款住宿$1,400起 【中秋節2021】零碳天地「中秋．樂在零碳」 4米月亮配五彩兔仔齊齊陪你打卡 2021/09/21 【中秋節2021】零碳天地「中秋．樂在零碳」 4米月亮配五彩兔仔齊齊陪你打卡 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月21日） 2021/09/21 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月21日） 【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報 黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾 2021/09/21 【中秋節2021】賞月打卡5個靚景速報 黃大仙祠花燈廟會／維園睇燈飾 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 財務自由 經濟 退休 香港經濟日報 香港