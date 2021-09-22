【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）

暢銷財經書作者、證券業持牌人士龔成由2008年開始，以儲貨形式，不斷投資比亞迪 （01211） ，至今已滾出近1,000萬元。他當年到底是如何看中比亞迪的潛力？揀選潛力股又有何原則？他更分享，看好呢隻股份有望成為下一隻比亞迪。

發掘潛力股長綫投資 憧憬長遠增長

龔成對潛力股的定義，是指有關股份的業務或產品目前在發展階段，但在可見的將來，有望發展成熟，迎來高速增長。他分享指，他在2008年開始投資比亞迪時，便是看中比亞迪研發及製造電動車的能力，當時整個電動車市場發展尚在起步階段，有關配套尚未發展，令比亞迪股價甚為波動。現時電動車成為大趨勢，比亞迪便為他帶來吸引的回報。

疫後醫療股具潛力 看好中生製藥

隨着人口老化，醫療需求及開支上升，加上疫情後人們健康意識提升，龔成認為投資者可從醫療板塊中發掘潛力股。他看好中生製藥 （01177） 的研發能力，又認為其研發開支佔營業額10%，高於業界水平，而且近來有多款新藥研發成功，帶來盈利增長，相信在企業發展藥物組合的大方向之下，前景相當向好。

科企或漸適應監管 長綫仍有潛力

科技股以往常被視為潛力股之一，惟近年受監管問題困擾。龔成認為，中央監管有助推動行業健康發展，又認為科企或會日漸適應監管，重整業務發展的方向。他分析指，行業龍頭騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，均有龐大的客戶數據基礎，有助在將來適應監管時發展新業務。

捕捉下一隻比亞迪：小米

成功看準比亞迪的潛力後，龔成近年積極發掘其他潛力股，他認為小米 （01810） 有望成為下一隻比亞迪。他分析指，小米研發產品的能力強，而且產品多元化，包括智能手機，以及各式各樣的智能電器。他認為，小米手機全球市佔率日漸提升，而且其性價比高，反映公司有控制成本能力強，成功打入歐洲、中東及非洲等市場，有利業務長遠發展。迎合電動車的大趨勢，小米計劃10年投資100億美元造車，龔成認為小米研發電動車是建基於原有技術，過程中「有危亦有機」。

0:08 - 2:55 如何定義潛力股？龔成如何發掘比亞迪潛力？ 2:58 - 6:20 疫後醫療板塊具潛力？龔成分享心水之選 6:25 - 9:53 監管風險下 科技板塊仍有潛力？ 9:56 - 13:45 捕捉下一隻比亞迪 龔成睇好呢隻股！

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