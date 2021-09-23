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Dior Men兩大藝術家共同加持　迷彩撲克圖案齊齊出擊

博客 15:33 2021/09/23

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今日，普天之下，幾乎所有的時裝設計師都面臨腦海中搜索枯腸的地步，所以每一季都可見他們找來不同藝術家的作品以作聯乘，祈望借用他們的創作來為今天悶透了的時裝帶來新意，當中，來自Dior Men的Kim Jones最是積極，單是初秋已經動用了兩位藝術家！

秋冬系列品牌和藝術家Peter Doig合作，由他設計出不一樣的迷彩圖案。（連帽外套$31,000、Cargo長褲$12,000、Saddle Bag $31,000/圖片由品牌提供）

時裝品牌與藝術家的合作，在今天可說是沒完沒了，屈指一算，自Kim Jones由Louis Vuitton轉移陣地到Dior Men後，幾乎每季都找來不同的藝術家為時裝系列「沖喜」，隨手拈來的有Kaws、空山基、Daniel Arsham和剛過去春夏的Kenny Scharf等。

全新的WWDIOR tote bag找來藝術家Peter Doig合作，在生產上用皮革造出如像燈芯絨般的特別效果。（$26,000/圖片品牌提供）

Tote Bag表面造出如像燈芯絨般的特別效果。（$26,000/圖片品牌提供）

誠然，每一次的合作未必好像首次和Kaws合作般，在市場上出現瘋搶的情況，但借用藝術家的作品始終多了話題性，在今天缺少了話題性如像死水般的時裝世界裏，無止境的聯乘系列就仿如時裝品牌的續命良藥，相信Kim Jones亦深明這道理。

Dior & Kenny Scharf真絲bandana。（$2,700/圖片品牌提供）

Dior & Kenny Scharf silk twill短袖恤衫。（$14,000/圖片品牌提供）

Dior & Kenny Scharf牛仔褸。（$22,000/圖片品牌提供）

Dior & Kenny Scharf牛仔褸。（$22,000/圖片品牌提供）

Dior Men繼春夏系列找來Kenny Scharf推出色彩鮮艷如像漫畫般的作品後，估不到的是初秋還來一個小型的capsule collection，向已故的Monsieur Dior's致敬，用上撲克及品牌的Oblique圖案，重新設計出bandana style圖案然後移植於服裝上，藉此帶出玩樂感覺，顏色以藍白為主，相比起過去春夏顏色鮮艷的動漫圖案，這個capsule collection肯定更易於駕馭。

B-23球鞋，鞋身既有品牌的鎖釦，同時亦換上由Peter Doig設計的迷彩新衣，可會掀起你的購物慾？（$13,500/圖片品牌提供）


秋冬藝術迷彩

另一款WWDIOR Messenger Pouch用上最受歡迎的Oblique Jacquard面料縫製。（售價未定/圖片品牌提供）

Kim Jones在未來兩季賽季中，將會為巴黎聖日耳曼足球隊設計制服，色調選擇海軍藍和灰色。（圖片品牌提供）

曾經有人說女士愛animal print，至於男性favourite print就一定是迷彩圖案。

今年Dior的迷彩圖案出師有名，由英國藝術家Peter Doig主理，迷彩的用色有別於大家常見的軍綠調子，換來是不同深淺的藍、干邑色和朱古力色調子，圖案完全拼棄簡單的印花處理，改用細緻精密的編織技術來演繹迷彩圖案，然後融入品牌的服裝、球鞋和著名的熱賣Saddle Bag中，這一種一看便知是系出名門的時裝，正是不少購買高級時裝品牌的人所需要的。  

產品查詢：800 969 886 

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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