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【學生津貼】中小學幼稚園學生可獲$2,500津貼　11月5前交表格

精明消費 15:05 2021/09/21

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教育局昨日（20日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布在2021／2022學年為日校學生提供學生津貼的安排。政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，該津貼由2020／2021學年起恒常化，以減輕家長在教育開支的負擔。

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津貼不設資產審查

這項學生津貼不設資產審查。所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）就讀的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生則不屬資助範圍。

考慮到部分學生理應符合上述條件，但因特殊情況而入讀其他課程，當局視以下學生為符合資格獲得這項津貼：

  • 1）在有關學年的9月1日年滿兩歲八個月並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；
  • 2）就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及
  • 3）就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。教育局已向有關機構及院校發信，通知他們有關詳情。

11月5日或以前交回表格

學校可由即日起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。家長應盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校。各學校需於11月5日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。當局會盡快處理，並向家長發放津貼。

教育局收到填妥的申請後一般於約六星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。有關學生津貼詳情，可瀏覽教育局網頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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