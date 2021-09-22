【好去處】嘉道理農場11月辦8公里慈善行＋綠野尋寶　即日起至10月17日接受報名

嘉道理農場暨植物園將於11月13日及14日舉行「再森林．還原野」活動，13日為8公里慈善行，特別設計出一條路綫由入口攻頂，可途經觀音山、嘉道理兄弟紀念亭、擎天石柱、世界主要城市指示牌和彩虹亭等地標。更設有4大關卡可讓參加者完成任務，認識本地的動植物及園區故事，更可品嘗自家製洛神花茶。

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最低籌款額500元 10月17日截止報名

11月14日則是合家歡同樂日，綠野尋寶共有20個關卡，分布在下山區和半山位置，在限時之內前往不同關卡進行任務，可即日換領獎品。

活動兩日皆設自然市集，一系列趣味活動包括互動性教育展覽、動物知多點和主題導賞團等。亦能自費參與歷奇攀樹體驗。

是次活動籌措的善款，將用於嘉道理農場暨植物園的自然保育、多元整體教育和永續生活項目。參加者需於網上報名，費用250元至300元，並設最低籌款額500元。截止日期為10月17日，活動當天須利用園方提供的新冠病毒測試棒進行快速測試。

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嘉道理農場暨植物園「再森林．還原野」活動

日期：11月13日及14日

查詢：2483 7279

活動網頁

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集】

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