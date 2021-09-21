▲ 【抗通脹】港8月CPI按年升1.6% 政府料基本通脹將維持大致溫和

政府統計處公布，本港8月綜合消費物價指數（CPI）按年升1.6%，較7月份的相應升幅3.7%為低。剔除政府一次性紓困措施影響，基本通脹率1.2%，較7月高0.2個百分點，主要由於外出用膳及外賣，以及電費升幅擴大。

【善用消費券買金保值抗通脹 3點小貼士：按此】

水電燃氣按年升幅最多

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格按年升幅最多的依次為電力、燃氣及水，升20.1%；交通升6%、衣履升5.3%、外出用膳及外賣升4.1%。至於雜項物品價格按年跌3.2%，住屋下跌0.7%。

【「沽神」基金經理保爾森：通脹攀升 黃金將會迎來閃亮時刻：按此】



政府發言人指，8月基本消費物價通脹率略為上升至1.2%，是由於本地疫情穩定下，部分消費物價指數組成項目的價格按年升幅擴大。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。



發言人指隨着經濟復甦，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。

更多通脹升溫投資攻略，請留意抗通脹懶人包！

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App