【美股分析】數據庫MongoDB增長強勁　處歷史高位　買入前應先監察

數據庫需求未來只會有增無減，非關聯式資料庫MongoDB相信可繼續脫穎而出。在強勁的第二季度業績之後，現代通用資料庫平台MongoDB（美：MDB）的股價上漲，突破了歷史新高。站在頂端未來仍有更遠的路可走嗎？

傳統數據庫多數採用SQL（一種關聯式資料庫查詢和程式設計語言）為基礎，數據以欄列的表去儲存。MongoDB的則為NoSQL數據庫，不用SQL技術的非關聯式資料庫。數據以Key value方式儲存，每筆資料各自獨立，所以可打造出分散式和高擴充能力的特性。與SQL數據庫相比，MongoDB的架構，用起來更省時及更易於擴大規模，速度上較傳統數據庫快很多倍。

MongoDB擁有兩項主要訂閱服務：

Enterprise Advanced： 可以於雲端、安裝在辦公室內部及混合環境的綜合服務，包括自主商業數據庫伺服器、企業管理功能、圖像使用介面、分析整合、技術支援及使用平台的商業牌照。



可以於雲端、安裝在辦公室內部及混合環境的綜合服務，包括自主商業數據庫伺服器、企業管理功能、圖像使用介面、分析整合、技術支援及使用平台的商業牌照。 Atlas：為多雲端數據即服務（DBaaS），亦可額外買企業功能服務。

第二季績超預期

截至7月底的2022財年的第二季度，MongoDB總收入按年增長44%，達到1.987億元（美元‧下同），但其多雲資料庫產品Atlas的增長更讓投資者感到振奮。該解決方案與前1年相比增長達83%，現在佔總收入的56%。Atlas僅在5年前推出，增速令人難以置信。包括未賺收入、多年合約未來分期付款等的剩餘履約義務金額達2.8億元，有約58%預期會在未來12個月入帳確認為收入。

此外，MongoDB打破了之前1.815億元的收入指引，所以管理層將其全年指引調升到8.08億元。雖然收入數字引人注目，但值得留意盈利能力仍然難以捉摸，因為公司的經營虧損進一步擴大至7,250萬元或36.5%的經營虧損率。MongoDB亦離盈利還很遠，第二季虧損擴大至7,710萬元。

MongoDB支出仍將高企

儘管收入增長很快，但MongoDB成本結構看起來很糟糕，其運營費用佔收入的105%。僅銷售和行銷成本就佔收入的55%。隨着公司積極擴大其銷售隊伍，相信這種情況可能會進一步惡化。其銷售團隊的人數就從去年同期的988人增加到7月底的1,380人。其他影響盈利能力的成本包括R&D成本，研發員工人數按年增長33%。

此外，MongoDB的毛利率也將受到擠壓，因為Atlas繼續佔據總收入的更大份額，但其利潤低於Enterprise Advanced的其他核心產品。幸而MongoDB毛利率仍高達69%。MongoDB基於股票的薪酬費用也很高。僅在第二季度，就支出了5,770萬元，佔收入的29%。

Atlas持續增長強勁

Atlas的強勁增長並非一蹴而就，已是連續四個季度加速增長。從2018財年僅佔收入的7%到現在的56%，Atlas的增長將對MongoDB未來的整體業績產生更大的影響。Atlas具有高度可擴展性及發展空間。僅去年1年，Atlas客戶就從18,800人增加到25,300人，現在佔公司客戶總數的94%。

MongoDB現在已經超過2億次下載，僅過去1年就達到了7,500萬次。這意味着更多的開發人員正在熟悉該產品，轉化為新的客戶數目的將可能提高。MongoDB一直有透過免費數據庫Community Server去吸引程式員試用，實際上很多付費客戶也是由此轉化。

估值高先納監察名單

未來可以肯定的是，MongoDB的收入將繼續增長，但投資者是否仍應買入？在大升後MongoDB現在以47倍的市銷率（PS）進行交易。儘管其快速增長且前景廣闊，但其估值高，加上投入成本大，所以如果公司遇到挫折，或增長速度不似預期，公司股價將面臨較大的調整壓力。因此建議可先放入監察名單。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰MongoDB站在歷史高點 仍可買？】（收費文章）

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