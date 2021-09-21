  • 28°C
香港時間 : 2021921日 (週二) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】科大推可持續發展及綠色金融學士課程　首屆2022-23年度開課

綠色金融 13:05 2021/09/21

分享：

【ESG】科大推出可持續發展及綠色金融學士課程　首屆2022-23年度開課

香港科技大學宣布，推出全港首個可持續發展及綠色金融理學士課程（SGFN）。因應發展綠色金融的大趨勢，新課程針對培育可持續發展與綠色金融人才，為學生提供必要的知識和技能，填補全球可持續及綠色金融的專才缺口，推動香港成為領先的綠色金融中心。

【配合國策推綠色金融 港擬5年內再發行1700億綠色債券：按此

新課程橫跨多個學科　培育綠色金融人才

科大指，氣候變化正成為全球焦點，為實現碳中和目標，內地已加速發展綠色金融，而香港角色十分重要，不單可支援國家的綠色金融市場，更可為這項新興領域培育世界級頂尖人才。

新課程由科大商學院與環境及可持續發展學部攜手推出，目的培育具備相關知識領域的領袖和管理人才，課程主題跨越多個學科，包括環境、社會和治理（ESG）；影響力投資（Impact Investment）；可持續發展及綠色項目融資；可持續發展及綠色工具與產品開發等知識。

【富達：企業ESG表現愈好 愈有能力提供穩定增長派息：按此

首屆課程設30個名額　於2022-23年度開課

SGFN聯席課程主任方慧思教授指，可持續發展與綠色金融涉及多個學科，需要掌握橫跨包括商業、環境、科學、科技等多個領域的廣泛知識。新課程的師資團隊包括金融與投資、環境科學和科技等方面的學術專家，讓學生不單可汲取相關專業知識，更可培養國際視野，放眼全球發展。

新課程現已接受入學申請，首屆課程提供30個名額，將於2022-23年度開課。科大指，由於香港和世界各地已訂立減低碳排放的目標，可預見市場對擁有金融、可持續發展、氣候變化和相應技術解決方案人才的需求殷切，畢業生可望在未來為金融和投資界引入更多ESG策略。

詳情可瀏覽課程網站

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握

欄名 : 綠色投資

相關文章

【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
2021/09/15
【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
2021/09/16
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
【ESG】加強科技賦能綠色保險
今日
【ESG】加強科技賦能綠色保險

你可能感興趣

【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
17:45 2021/09/15
【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
18:16 2021/09/16
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
【ESG】加強科技賦能綠色保險
今日 11:15
【ESG】加強科技賦能綠色保險

最新專欄文章 更多

【ESG】配合國策推綠色金融　港擬5年內再發行1700億綠色債券
2021/09/17
【ESG】配合國策推綠色金融　港擬5年內再發行1700億綠色債券
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
2021/09/16
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
2021/09/15
【ESG】CFA協會發表《亞太區獨立董事》報告　倡5大方向提升董事會獨立性
【ESG】中國擬建立綠色股票指數　發展碳排放權期貨交易
2021/09/13
【ESG】中國擬建立綠色股票指數　發展碳排放權期貨交易
【ESG】企業減碳預計增1,400萬職位　3大綠領職業最熱門
2021/09/12
【ESG】企業減碳預計增1,400萬職位　3大綠領職業最熱門
經濟 可持續發展 退休 氣候暖化 畢業 香港 金融

下一篇文章

【ESG】配合國策推綠色金融　港擬5年內再發行1700億綠色債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ESG】配合國策推綠色金融　港擬5年內再發行1700億綠色債券
【ESG】配合國策推綠色金融　港擬5年內再發行1700億綠色債券
【ESG】企業減碳預計增1,400萬職位　3大綠領職業最熱門
【ESG】企業減碳預計增1,400萬職位　3大綠領職業最熱門
【ESG】減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%
【ESG】減排目標帶動機遇　美股再生能源ETF一年回報高達189%
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
【ESG】拜登籲增開支應對氣候問題　美股再生能源ETF一年回報達57.5%
【ESG】中國首個ESG基金評級系統　研究：綠色基金回報更勝普通基金
【ESG】中國首個ESG基金評級系統　研究：綠色基金回報更勝普通基金
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？
【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？